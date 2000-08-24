» » Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. ФотоУ них действуют необычные традиции.

Татуированные женщины с население Айну. Айну - древняя народность, которая появилась около 13 тысяч лет до нашей эры. Они населяли остров Хоккайдо (второй по величине остров Японии) и южную половину Сахалина, Курильские острова, южную треть Камчатки и низовья Амура, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Айны не являются одной из разновидностей монголоидной расы, представители которой издревле населяют этот регион. Ученые утверждают, что черты их лиц больше похожи на австролоидные или даже европейские. В отличие от японцев, которые были практически безбородые, мужчины Айнов носили пышные бороды, которые приходилось придерживать специальными прищепками во время приёма пищи.

1. Отличительной чертой этой народности была татуировка губ и рук, начиная с кистей и до локтевого сустава.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


2. Причём татуировались исключительно женщины и наносились татуировки тоже только самими женщинами.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


3. На коже выполнялись надрезы специальным церемониальным ножом, и затем в порезы втирался уголь.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


4. Первые татуировки делались девочкам уже в возрасте 7 лет. Это был всего лишь точечный узор вокруг губ. Затем каждый год добавлялось по несколько линий.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


5. И наконец, завершался многолетний орнамент женихом во время свадьбы: он рисовал «улыбку».

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


6.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


7. Женщины Айну татуировкой на лице обозначали своё семейное положение. По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у неё детей.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


8. Очень разнообразные татуировки встречаются на руках, между пальцами. Так же как и у других народов обилие татуировок у женщин символизировало её выносливость и плодовитость.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


9. Когда японцы запретили этот обряд, айну считали, что это разгневает богиню и принесёт несчастье.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


10. Многие не смотря на запрет продолжали следовать древнему обычаю.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


11. Помимо «улыбки», волнистыми линиями татуировалась область вокруг бровей, а руки украшались узором.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


12. Последняя полностью татуированная по всем правилам женщина айну умерла в 1998 году.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото

13. В настоящее время некоторые женщины народности наносят временную татуировку во время праздников и церемоний.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото


Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей

14. Традиционная религия айну тоже практически исчезла, практикуется только церемония поклонения медведям, да и то в основном как аттракцион для туристов.

Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Женщины этого древнего народа делают тату на лице. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тату, женщины

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:45 » Автор: Анна Мартынова
     1133
     0

Похожие новости по теме

Вне закона: как живется женщинам Мьянмы с тату на лице. Фото Вне закона: как живется женщинам Мьянмы с тату на лице. Фото

Татуировки здесь - признак красоты.

Женщины этого племени похожи на жирафов. Фото Женщины этого племени похожи на жирафов. Фото

Здесь в моде длинные шеи.

Красота женщин разных племен и народов. Фото Красота женщин разных племен и народов. Фото

У каждого племени свои стандарты красоты.

Они носили татуировки еще до того, как это стало мейнстримом. Фото Они носили татуировки еще до того, как это стало мейнстримом. Фото

Татуировки обрели популярность в США.

Самые жестокие испытания, на которые женщины согласны ради красоты. Фото Самые жестокие испытания, на которые женщины согласны ради красоты. Фото

Чего только не делали женщины ради красоты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх