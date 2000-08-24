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Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото

Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. ФотоДевушка выбрала очень броский наряд.

Люди получают славу благодаря каким-то талантам и способностям, порой они становятся знамениты благодаря своей глупости, а вот Интан Аззахра прославилась благодаря своему свадебному платью. В социальных сетях фотографии со свадебной церемонии этой азиатской красавицы набрали сотни тысяч лайков и комментариев, побив все рекорды в категории "свадьбы", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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После официальной части бракосочетания, невеста переоделась во второй платье, сшитое специально для торжества тем же дизайнером. Остаток вечера девушка провела в этом пышном красном платье.

Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото

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 Теги: свадебное платье, невеста

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Сегодня, 16:38 » Автор: Анна Мартынова
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