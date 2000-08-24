Раздел: Фоторепортажи
Девушка прославилась на весь мир благодаря своему свадебному платью. Фото
Девушка выбрала очень броский наряд.
Люди получают славу благодаря каким-то талантам и способностям, порой они становятся знамениты благодаря своей глупости, а вот Интан Аззахра прославилась благодаря своему свадебному платью. В социальных сетях фотографии со свадебной церемонии этой азиатской красавицы набрали сотни тысяч лайков и комментариев, побив все рекорды в категории "свадьбы", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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После официальной части бракосочетания, невеста переоделась во второй платье, сшитое специально для торжества тем же дизайнером. Остаток вечера девушка провела в этом пышном красном платье.
Люди получают славу благодаря каким-то талантам и способностям, порой они становятся знамениты благодаря своей глупости, а вот Интан Аззахра прославилась благодаря своему свадебному платью. В социальных сетях фотографии со свадебной церемонии этой азиатской красавицы набрали сотни тысяч лайков и комментариев, побив все рекорды в категории "свадьбы", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
После официальной части бракосочетания, невеста переоделась во второй платье, сшитое специально для торжества тем же дизайнером. Остаток вечера девушка провела в этом пышном красном платье.
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