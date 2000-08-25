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Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото

Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. ФотоНынешние владельцы любят современный дизайн

Оригинальная резиденция в Маунт-Брук была спроектирована в 1963 году фирмой Fritz Woehle, FAIA, местным архитектором, известным своим выразительным современным дизайном. Как и многие проекты Woehle, дом специфичен для клиента и активно взаимодействует с окружающим контекстом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Оригинальный дизайн состоит из круглого объема («барабан») с программой, организованной радиально, кирпичной стеной, которая прерывает форму и создает центральную столовую, камин, отделяющий гостиную от переднего входа и прямоугольной внешней колодой. Он был спроектирован с полноразмерным стеклом по периметру круглого объема, чтобы использовать вид на красивый пейзаж. Хотя большая часть программы ориентирована на внешность, столовая ориентирована вовнутрь, имеет конический потолок и диффузный просвет.

Нынешние владельцы любят современный дизайн и восхищаются работой Фрица. Кроме того, владельцы также всегда хотели купить стеклянный дом в лесу. Имея это в виду, студия Design Initiative разработала решение, которое уравновесит существующее с новым. Основная цель проекта заключалась в том, чтобы восстановить первоначальный облик дома, а также обновить резиденцию для удовлетворения современных потребностей. Также важно было развлечь гостей и показать им обширную коллекцию произведений искусства и артефактов. Отвечая на эти потребности, новые окна заменяют стены по периметру «барабана», открывая взгляды обратно на ландшафт вокруг дома. Двухэтажный объем стекла в исходном месте палубы связывает верхний и нижний уровни и увеличивает количество полезной площади.

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Внутренние пространства соединены через единую материальную палитру и канал циркуляции вокруг внутренней части «барабана». Одетый в сталь камин, который открывается в столовую и гостиную, совмещает механические, звуковые и запоминающие функции.

Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
Так выглядит необычный круглый дом в Алабаме. Фото
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 Теги: дом, архитектура

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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