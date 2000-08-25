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Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото

Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. ФотоПодборка фотографий повседневной жизни в Японии.

Япония - островное государство в Восточной Азии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Находится в Тихом океане, к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России, занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге страны.

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Население страны составляет 126 910 000 человек, это 10 результат среди всех стран (Россия на 9 месте).

Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
Непривычные для европейцев реалии повседневной жизни в Японии. Фото
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 Теги: Япония, повседневная жизнь

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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