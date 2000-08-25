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Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото Рекламы с ярким посылом.

Социальная реклама создается для того, чтобы мы с вами обратили внимание на самые насущные проблемы человечества. А обратив внимание, начали действовать. Ведь каждый из нас может экономить воду, относиться бережнее к природе, помогать тем, кто в этом нуждается. В нашей статье мы собрали самые крутые варианты такой рекламы, чтобы помочь миру, да и себе, стать хоть чуточку лучше, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы считаем, что именно такой и должна быть социальная реклама.

Антитабачная агитация в южнокорейских школах

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


Социальная реклама с призывом пожертвовать еду неимущим

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Позаботьтесь об их пище, чтобы они могли позаботиться друг о друге».

Рекламные постеры в поддержку кампании по экономии воды: «Оставьте вашего внутреннего певца, перед тем как идти в душ»

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Неспетая в душе Love Me Tender может сэкономить до 26 литров воды».

«Неспетая в душе Like a Virgin может сэкономить до 33 литров воды».

Крутая антиалкогольная реклама

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


Социальная реклама о незначительных на первый взгляд, но очень важных проблемах

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


Социальная реклама по защите окружающей среды

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Одна банка растворителя загрязняет миллионы литров воды».

Социальная реклама о привлечении внимания к болезни Альцгеймера

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Когда болезнь прогрессирует, людям становится невозможно распознавать лица даже членов своей семьи».

Социальный плакат против насилия в семье

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Даты не меняют фактов. 8 марта - розы, в остальные дни - шипы».

Благотворительный фешен-аукцион против ВИЧ

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Боритесь с ВИЧ со страстью».

Социальный постер против использования пестицидов

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Пестициды - причина экоцида».

Социальная реклама против меланомы

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Некоторые родинки убивают».

В этой социальной рекламе предлагают пожертвовать свою обувь нуждающимся

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


Социальная реклама курсов повышения квалификации

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Обучение имеет значение».

Социальная реклама, рассказывающая о проблеме глобального потепления

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Миллионы американцев верят в мифических персонажей - зомби, русалок, вампиров и Санта-Клауса. А вот реальность глобального потепления они отрицают».

Реклама благотворительного фонда: «Если приложение распознает их, вы тоже можете»

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


Cоциальная реклама, представляющая мир отцов в виде картинки из онлайн-игры. Эта реклама направлена на привлечение отцов к общению с детьми

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


Социальная реклама напоминает о том, что каждый второй зафиксированный случай педофилии начинается на просторах интернета

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Вы не единственный, кто рассказывает вашим детям сказки на ночь».

Социальные принты с призывом «усыновлять» беспородных щенков

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


«Во всех нас смешанная кровь. Но за доброту к животным люди получают чистую любовь».

Социальная реклама, которая предлагает представить нуждающихся людей в образе тех, кто терпит бедствие в море

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото


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Благотворительная программа, направленная на сохранение исчезающих видов животных. Вы можете «усыновить» зверя и помогать ему материально

Социальная реклама, способная впечатлить каждого. Фото
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 Теги: реклама, социальный ролик

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Сегодня, 09:50 » Автор: Анна Мартынова
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