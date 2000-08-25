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Раздел: Фоторепортажи  
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Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото

Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. ФотоОна отлично сохранилась.

Это итальянская актриса и модель Памела Прати (Pamela Prati), истинный возраст которой могут правильно назвать только те, кто с ней хорошо знаком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В своем «Инстаграм» женщина публикует немало фотографий в купальниках и смелых платьях, но глядя на них нельзя догадаться о том, что Памеле 58 лет.

Несмотря на свой возраст, актриса выглядит просто потрясающе, в чем вы можете убедиться далее.

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Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото
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 Теги: итальянка, пенсионерка

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Сегодня, 11:33 » Автор: Анна Мартынова
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