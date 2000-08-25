Сеть в восторге от итальянской пенсионерки, выглядящей на 30 лет. Фото

Она отлично сохранилась.



Это итальянская актриса и модель Памела Прати (Pamela Prati), истинный возраст которой могут правильно назвать только те, кто с ней хорошо знаком, передает



В своем «Инстаграм» женщина публикует немало фотографий в купальниках и смелых платьях, но глядя на них нельзя догадаться о том, что Памеле 58 лет.



Несмотря на свой возраст, актриса выглядит просто потрясающе, в чем вы можете убедиться далее.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Это итальянская актриса и модель Памела Прати (Pamela Prati), истинный возраст которой могут правильно назвать только те, кто с ней хорошо знаком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф В своем «Инстаграм» женщина публикует немало фотографий в купальниках и смелых платьях, но глядя на них нельзя догадаться о том, что Памеле 58 лет.Несмотря на свой возраст, актриса выглядит просто потрясающе, в чем вы можете убедиться далее.



