Раздел: Фоторепортажи
Этот просторный дом на колесах не уступает обычной квартире. Фото
Мечта любого туриста.
Дом на колесах – это прекрасный способ сделать любое путешествие действительно незабываемым. Если кто-то еще полагает, что трейлер – это нечто неудобное, то ему определенно следует взглянуть на вот этот прицеп, который привнесет домашний комфорт даже в самое дальнее странствие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..
Все еще есть люди, которые думают, будто бы дом на колесах не может похвастаться комфортом и удобством? Одна американская семья смогла на деле доказать, что можно очень долго жить в трейлере, ни в чем себя не ущемляя. Помог им в этом дом-прицеп Tiny Heirloom. Мобильное жилище было спроектировано на заказ, а потому в полной мере удовлетворяет потребности семейства путешественников. Площадь дома на колесах составляет 18 кв.м.
Выглядит Tiny Heirloom просто потрясающе. Мобильное жилище было «одето» в кедровый сайдинг и увенчано металлической крышей. В трейлере стильная дверь и девять достаточно больших, по меркам домов на колесах, окон (особенно круто выглядит арочное окно). В глаза также бросается небольшой душ, который расположен снаружи жилья.
Зайдя внутрь дома, первым делом попадаешь на кухню. Она очень просторная. На ее долю приходится 7,5 кв.м всей площади. Здесь действительно есть где развернуться хозяйке. А ещё кухня оборудована всем необходимым для готовки вкуснейших блюд и хранения достаточного запаса продовольствия для продолжительного путешествия. Холодильник, морозильная камера, плита, духовка, многочисленные места для хранения, обеденный стол – здесь есть все, что должно быть в каждом доме.
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Сразу за кухней идет гостиная. Здесь стоит упомянуть о наличии небольшого раскладного дивана, который может использоваться в качестве дополнительного спального места. Упоминания заслуживает и большой телевизор на стене. С санузлом в Tiny Heirloom также все в порядке: туалет, душ и даже стиральная машина на месте. Над гостиной находится мезонин – спальня с двумя раздельными кроватями. Подняться к ним можно по лестнице. Зато она занимает мало места и может быть легко убрана прочь за ненадобностью.
Дом на колесах – это прекрасный способ сделать любое путешествие действительно незабываемым. Если кто-то еще полагает, что трейлер – это нечто неудобное, то ему определенно следует взглянуть на вот этот прицеп, который привнесет домашний комфорт даже в самое дальнее странствие, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..
Все еще есть люди, которые думают, будто бы дом на колесах не может похвастаться комфортом и удобством? Одна американская семья смогла на деле доказать, что можно очень долго жить в трейлере, ни в чем себя не ущемляя. Помог им в этом дом-прицеп Tiny Heirloom. Мобильное жилище было спроектировано на заказ, а потому в полной мере удовлетворяет потребности семейства путешественников. Площадь дома на колесах составляет 18 кв.м.
Выглядит Tiny Heirloom просто потрясающе. Мобильное жилище было «одето» в кедровый сайдинг и увенчано металлической крышей. В трейлере стильная дверь и девять достаточно больших, по меркам домов на колесах, окон (особенно круто выглядит арочное окно). В глаза также бросается небольшой душ, который расположен снаружи жилья.
Зайдя внутрь дома, первым делом попадаешь на кухню. Она очень просторная. На ее долю приходится 7,5 кв.м всей площади. Здесь действительно есть где развернуться хозяйке. А ещё кухня оборудована всем необходимым для готовки вкуснейших блюд и хранения достаточного запаса продовольствия для продолжительного путешествия. Холодильник, морозильная камера, плита, духовка, многочисленные места для хранения, обеденный стол – здесь есть все, что должно быть в каждом доме.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Сразу за кухней идет гостиная. Здесь стоит упомянуть о наличии небольшого раскладного дивана, который может использоваться в качестве дополнительного спального места. Упоминания заслуживает и большой телевизор на стене. С санузлом в Tiny Heirloom также все в порядке: туалет, душ и даже стиральная машина на месте. Над гостиной находится мезонин – спальня с двумя раздельными кроватями. Подняться к ним можно по лестнице. Зато она занимает мало места и может быть легко убрана прочь за ненадобностью.
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