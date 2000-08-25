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Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
В них сложно не влюбиться.
Профессиональный фотограф-пейзажист Ларс ван де Гур (Lars van de Goor) родился в 1964 году в Нидерландах в плавучем доме, рядом с фермой, расположенной между озёрами и лугами. Его первым увлечением была музыка, а последним – фотография. В 2010 году он стал финалистом премии Hasselblad Masters Award. В настоящее время Ларс гордится статусом «Мастера Хассельблад» в категории Пейзаж/Природа. Его работы публикуют по всему миру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство
Ларс ван де Гур встаёт рано утром и спешит в лес, чтобы застать мягкий свет первых лучей нового дня. Он не использует штатив и снимает при высоких значениях ISO.
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«Красивые деревья и разнообразие цветов, пение птиц, шепот листьев и лучи света, пробивающиеся сквозь листву…. От запаха леса я чувствую себя настолько спокойно, что сливаюсь с окружающей средой. В такие моменты я понимаю, почему должен вставать так рано», – говорит фотограф.
Профессиональный фотограф-пейзажист Ларс ван де Гур (Lars van de Goor) родился в 1964 году в Нидерландах в плавучем доме, рядом с фермой, расположенной между озёрами и лугами. Его первым увлечением была музыка, а последним – фотография. В 2010 году он стал финалистом премии Hasselblad Masters Award. В настоящее время Ларс гордится статусом «Мастера Хассельблад» в категории Пейзаж/Природа. Его работы публикуют по всему миру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство
Ларс ван де Гур встаёт рано утром и спешит в лес, чтобы застать мягкий свет первых лучей нового дня. Он не использует штатив и снимает при высоких значениях ISO.
Читайте также: Как выглядела комната принца Гарри в колледже. Фото
«Красивые деревья и разнообразие цветов, пение птиц, шепот листьев и лучи света, пробивающиеся сквозь листву…. От запаха леса я чувствую себя настолько спокойно, что сливаюсь с окружающей средой. В такие моменты я понимаю, почему должен вставать так рано», – говорит фотограф.
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