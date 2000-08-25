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Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото

Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото В них сложно не влюбиться.

Профессиональный фотограф-пейзажист Ларс ван де Гур (Lars van de Goor) родился в 1964 году в Нидерландах в плавучем доме, рядом с фермой, расположенной между озёрами и лугами. Его первым увлечением была музыка, а последним – фотография. В 2010 году он стал финалистом премии Hasselblad Masters Award. В настоящее время Ларс гордится статусом «Мастера Хассельблад» в категории Пейзаж/Природа. Его работы публикуют по всему миру, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство

Ларс ван де Гур встаёт рано утром и спешит в лес, чтобы застать мягкий свет первых лучей нового дня. Он не использует штатив и снимает при высоких значениях ISO.

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«Красивые деревья и разнообразие цветов, пение птиц, шепот листьев и лучи света, пробивающиеся сквозь листву…. От запаха леса я чувствую себя настолько спокойно, что сливаюсь с окружающей средой. В такие моменты я понимаю, почему должен вставать так рано», – говорит фотограф.

Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
Нидерландский фотограф покорил мир лесными пейзажами. Фото
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 Теги: фотограф, лес

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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