Раздел: Фоторепортажи
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Его снимки переполнены эмоциями.
Гарри Груйер (Harry Gruyaert) родился в 1941 году в Антверпене, изучал фотографию и кино, снял несколько фильмов в качестве оператора-постановщика для фламандского телевидения, а в начале 1960-х переехал в Париж и работал помощником фотографа Уильяма Кляйна. После путешествия в Марокко в 1966 году, заинтересовался улицей и цветом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
В начале 1970-х Груйер жил в Лондоне. « Осознав силу оболванивания телевидения, заинтересовался портретом Англии и начал фотографировать экран телевизора», создав серию «Телевизионные кадры». Теперь она хранится в коллекциях Центра Помпиду.
«Это похоже на танец. Если я не фотографирую, то чувствую себя нехорошо. У меня в этом потребность». Гарри Груйер.
Фотограф много путешествовал по США, Европе, Северной Африке, СССР и Ближнему Востоку. В 1982 году присоединился к фотоагентству «Magnum».
« Я много разъезжаю, мне нравится ощущать это волнение и открывать новое. Это свобода. Если вы остаётесь в одном месте слишком долго, то начинаете думать, что это нормально, но в этом нет ничего нормального. Нельзя привыкать к вещам; для меня очень важно смотреть на всё свежим взглядом»
Если избавить слово банальность от уничижительности, получится аккуратное существительное, подходящее, чтобы описать содержание фотографий Груйера. В его изображениях нет ничего журналистского, они не отягощены эмоциями. Есть лишь прозаические моменты жизни, привлекающие зрителей палитрой красок, как в снимке ниже: семь мужчин в офисе Кералы, один облокотился на стол, лицо в полумраке, смотрит в камеру, как и большинство из его компании. Нет оснований для придания особого значения или повода их присутствию. Их лица, как пустой стол на переднем плане, не требуют толкования.
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Керала, Индия, 1989. « В ней нет никакой истории. Это всего лишь вопрос формы и света», – говорит Груйер об этой фотографии.
«Я обнаружил красоту банальности».
Безликие силуэты, драматические палитры и насыщенные композиции стали частью его фирменного подхода к съёмке мирских сцен.
Гарри Груйер (Harry Gruyaert) родился в 1941 году в Антверпене, изучал фотографию и кино, снял несколько фильмов в качестве оператора-постановщика для фламандского телевидения, а в начале 1960-х переехал в Париж и работал помощником фотографа Уильяма Кляйна. После путешествия в Марокко в 1966 году, заинтересовался улицей и цветом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
В начале 1970-х Груйер жил в Лондоне. « Осознав силу оболванивания телевидения, заинтересовался портретом Англии и начал фотографировать экран телевизора», создав серию «Телевизионные кадры». Теперь она хранится в коллекциях Центра Помпиду.
«Это похоже на танец. Если я не фотографирую, то чувствую себя нехорошо. У меня в этом потребность». Гарри Груйер.
Фотограф много путешествовал по США, Европе, Северной Африке, СССР и Ближнему Востоку. В 1982 году присоединился к фотоагентству «Magnum».
« Я много разъезжаю, мне нравится ощущать это волнение и открывать новое. Это свобода. Если вы остаётесь в одном месте слишком долго, то начинаете думать, что это нормально, но в этом нет ничего нормального. Нельзя привыкать к вещам; для меня очень важно смотреть на всё свежим взглядом»
Если избавить слово банальность от уничижительности, получится аккуратное существительное, подходящее, чтобы описать содержание фотографий Груйера. В его изображениях нет ничего журналистского, они не отягощены эмоциями. Есть лишь прозаические моменты жизни, привлекающие зрителей палитрой красок, как в снимке ниже: семь мужчин в офисе Кералы, один облокотился на стол, лицо в полумраке, смотрит в камеру, как и большинство из его компании. Нет оснований для придания особого значения или повода их присутствию. Их лица, как пустой стол на переднем плане, не требуют толкования.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Керала, Индия, 1989. « В ней нет никакой истории. Это всего лишь вопрос формы и света», – говорит Груйер об этой фотографии.
«Я обнаружил красоту банальности».
Безликие силуэты, драматические палитры и насыщенные композиции стали частью его фирменного подхода к съёмке мирских сцен.
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