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Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото

Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото Его снимки переполнены эмоциями.

Гарри Груйер (Harry Gruyaert) родился в 1941 году в Антверпене, изучал фотографию и кино, снял несколько фильмов в качестве оператора-постановщика для фламандского телевидения, а в начале 1960-х переехал в Париж и работал помощником фотографа Уильяма Кляйна. После путешествия в Марокко в 1966 году, заинтересовался улицей и цветом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

В начале 1970-х Груйер жил в Лондоне. « Осознав силу оболванивания телевидения, заинтересовался портретом Англии и начал фотографировать экран телевизора», создав серию «Телевизионные кадры». Теперь она хранится в коллекциях Центра Помпиду.

«Это похоже на танец. Если я не фотографирую, то чувствую себя нехорошо. У меня в этом потребность». Гарри Груйер.

Фотограф много путешествовал по США, Европе, Северной Африке, СССР и Ближнему Востоку. В 1982 году присоединился к фотоагентству «Magnum».

« Я много разъезжаю, мне нравится ощущать это волнение и открывать новое. Это свобода. Если вы остаётесь в одном месте слишком долго, то начинаете думать, что это нормально, но в этом нет ничего нормального. Нельзя привыкать к вещам; для меня очень важно смотреть на всё свежим взглядом»

Если избавить слово банальность от уничижительности, получится аккуратное существительное, подходящее, чтобы описать содержание фотографий Груйера. В его изображениях нет ничего журналистского, они не отягощены эмоциями. Есть лишь прозаические моменты жизни, привлекающие зрителей палитрой красок, как в снимке ниже: семь мужчин в офисе Кералы, один облокотился на стол, лицо в полумраке, смотрит в камеру, как и большинство из его компании. Нет оснований для придания особого значения или повода их присутствию. Их лица, как пустой стол на переднем плане, не требуют толкования.

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Керала, Индия, 1989. « В ней нет никакой истории. Это всего лишь вопрос формы и света», – говорит Груйер об этой фотографии.

«Я обнаружил красоту банальности».

Безликие силуэты, драматические палитры и насыщенные композиции стали частью его фирменного подхода к съёмке мирских сцен.

Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
Яркие снимки от классика уличной фотографии. Фото
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 Теги: фотограф, искусство

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