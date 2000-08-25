Раздел: Фоторепортажи
Модницам на заметку: лучшие образы этой осени. Фото
Несколько стильных сочетаний одежды.
Конец лета-начало осени, как правило, очень нестабильны в плане погоды и часто по утрам просто не знаешь, что стоит одеть сегодня, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
По утрам всё холоднее, но днём ещё тепло. Но долго погода радовать нас не будет и придётся значительно утеплиться. Можно и нужно сделать это стильно и со вкусом!
Свитер неизменно согреет вас в осенние непогожие деньки. В начале осени его можно одевать, как самостоятельный осенний элемент гардероба, без куртки или пальто.
Куртка-косуха и согреет и сделает ваш образ стильным. На ваш выбор расцветка, но самые отважные модницы выбирают пастельные тона.
Короткое вязаное платье отлично смотрится с ботфортами. Но в начале осени можно и пощеголять в платьях с коротким рукавом, сочетая их с ботильонами, туфлями или ботфортами. Выбирайте платье по фигуре.
Длинный кардиган отлично укроет вас от осенних ветров. Кроме этого, этот вид одежды очень популярен несколько сезонов.
В прочем, от прохлады отлично убережёт и джинсовая куртка, особенно в сочетании со свитером.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Ну и, наконец, пальто точно пригодиться вам в эту осень. Выбирайте актуальную клетку или цветочный принт.
Конец лета-начало осени, как правило, очень нестабильны в плане погоды и часто по утрам просто не знаешь, что стоит одеть сегодня, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
По утрам всё холоднее, но днём ещё тепло. Но долго погода радовать нас не будет и придётся значительно утеплиться. Можно и нужно сделать это стильно и со вкусом!
Свитер неизменно согреет вас в осенние непогожие деньки. В начале осени его можно одевать, как самостоятельный осенний элемент гардероба, без куртки или пальто.
Куртка-косуха и согреет и сделает ваш образ стильным. На ваш выбор расцветка, но самые отважные модницы выбирают пастельные тона.
Короткое вязаное платье отлично смотрится с ботфортами. Но в начале осени можно и пощеголять в платьях с коротким рукавом, сочетая их с ботильонами, туфлями или ботфортами. Выбирайте платье по фигуре.
Длинный кардиган отлично укроет вас от осенних ветров. Кроме этого, этот вид одежды очень популярен несколько сезонов.
В прочем, от прохлады отлично убережёт и джинсовая куртка, особенно в сочетании со свитером.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Ну и, наконец, пальто точно пригодиться вам в эту осень. Выбирайте актуальную клетку или цветочный принт.
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