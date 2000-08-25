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Раздел: Фоторепортажи  
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Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото

Создан дом-неведимка, который непросто заметить. ФотоЕго фасад выполнен из зеркал.

Неподалеку от хребта Сан-Хасинто в Калифорнии художник Дуг Эткен построил загородный дом в стиле ранчо, полностью покрытый зеркалами. Это сооружение так и названо - "Зеркало". Дом создает невероятный визуальный эффект, отражая все, что находится рядом с ним. А ведь вокруг него горы и целая долина! Этот домик является частью выставки уличного искусства, в котором принимают участия 15 художников. Настоящее чудо, по-другому не скажешь! Только взгляните, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
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 Теги: зеркало, дизайн

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Сегодня, 13:02 » Автор: Анна Мартынова
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