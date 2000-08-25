Раздел: Фоторепортажи
Создан дом-неведимка, который непросто заметить. Фото
Его фасад выполнен из зеркал.
Неподалеку от хребта Сан-Хасинто в Калифорнии художник Дуг Эткен построил загородный дом в стиле ранчо, полностью покрытый зеркалами. Это сооружение так и названо - "Зеркало". Дом создает невероятный визуальный эффект, отражая все, что находится рядом с ним. А ведь вокруг него горы и целая долина! Этот домик является частью выставки уличного искусства, в котором принимают участия 15 художников. Настоящее чудо, по-другому не скажешь! Только взгляните, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Неподалеку от хребта Сан-Хасинто в Калифорнии художник Дуг Эткен построил загородный дом в стиле ранчо, полностью покрытый зеркалами. Это сооружение так и названо - "Зеркало". Дом создает невероятный визуальный эффект, отражая все, что находится рядом с ним. А ведь вокруг него горы и целая долина! Этот домик является частью выставки уличного искусства, в котором принимают участия 15 художников. Настоящее чудо, по-другому не скажешь! Только взгляните, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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