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Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. ФотоЗдесь живет наибольшее количество людей.

Что для вас большой город? Миллион жителей? Или может быть два, или тридцать? В этом обзоре собраны городские фотопейзажи, которые были сделаны в крупнейших мегаполисах мира. Что и говорить – настоящие каменные джунгли, в которых выжить маленькому человеку ой, как не просто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

1. Дакка (Бангладеш)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


2. Буэнос-Айрес (Аргентина)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


3. Калькутта (Индия)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


4. Пекин (Китай)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


5. Осака (Япония)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


6. Лос-Анджелес (США)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


7. Каир (Египет)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


8. Манила (Филиппины)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


9. Бомбей (Индия)


Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


10. Карачи (Пакистан)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


11. Сан-Пауло (Бразилия)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


12. Нью-Йорк (США)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


13. Дели (Индия)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


14. Мехико (Мексика)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


15. Шанхай (Китай)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


16. Сеул (Республика Корея)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


17. Джакарта (Индонезия)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


18. Гуанчжоу (Китай)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото


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19. Токио (Япония)

Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото
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 Теги: пейзажи, мегаполисы

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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