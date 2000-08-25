Раздел: Фоторепортажи
Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото
Здесь живет наибольшее количество людей.
Что для вас большой город? Миллион жителей? Или может быть два, или тридцать? В этом обзоре собраны городские фотопейзажи, которые были сделаны в крупнейших мегаполисах мира. Что и говорить – настоящие каменные джунгли, в которых выжить маленькому человеку ой, как не просто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Дакка (Бангладеш)
2. Буэнос-Айрес (Аргентина)
3. Калькутта (Индия)
4. Пекин (Китай)
5. Осака (Япония)
6. Лос-Анджелес (США)
7. Каир (Египет)
8. Манила (Филиппины)
9. Бомбей (Индия)
10. Карачи (Пакистан)
11. Сан-Пауло (Бразилия)
12. Нью-Йорк (США)
13. Дели (Индия)
14. Мехико (Мексика)
15. Шанхай (Китай)
16. Сеул (Республика Корея)
17. Джакарта (Индонезия)
18. Гуанчжоу (Китай)
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19. Токио (Япония)
Что для вас большой город? Миллион жителей? Или может быть два, или тридцать? В этом обзоре собраны городские фотопейзажи, которые были сделаны в крупнейших мегаполисах мира. Что и говорить – настоящие каменные джунгли, в которых выжить маленькому человеку ой, как не просто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Дакка (Бангладеш)
2. Буэнос-Айрес (Аргентина)
3. Калькутта (Индия)
4. Пекин (Китай)
5. Осака (Япония)
6. Лос-Анджелес (США)
7. Каир (Египет)
8. Манила (Филиппины)
9. Бомбей (Индия)
10. Карачи (Пакистан)
11. Сан-Пауло (Бразилия)
12. Нью-Йорк (США)
13. Дели (Индия)
14. Мехико (Мексика)
15. Шанхай (Китай)
16. Сеул (Республика Корея)
17. Джакарта (Индонезия)
18. Гуанчжоу (Китай)
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
19. Токио (Япония)
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