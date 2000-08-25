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Раздел: Фоторепортажи  
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Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото

Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. ФотоВыглядят очень эффектно.

Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. Чем удивляли красную дорожку голливудские красавицы на второй день, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Если в первый день звездные красавицы только "раскачивались" на красной дорожке, то вчера они устроили настоящее дефиле.

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Кто-то выбрал элегантные вечерние платья, как, например, Эмма Стоун или Наоми Уоттс, а вот Хикари Мори и Изабель Гулар - эффектные мини. Однако все девушки выглядели ну очень роскошно.

Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
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 Теги: звезды, фестиваль

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Сегодня, 17:35 » Автор: Анна Мартынова
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