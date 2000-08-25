Раздел: Фоторепортажи
Звезды вновь блистали на Венецианском фестивале: лучшие образы. Фото
Выглядят очень эффектно.
Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. Чем удивляли красную дорожку голливудские красавицы на второй день, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Если в первый день звездные красавицы только "раскачивались" на красной дорожке, то вчера они устроили настоящее дефиле.
Читайте также: Пейзажи со всего мира от талантливого американца. Фото
Кто-то выбрал элегантные вечерние платья, как, например, Эмма Стоун или Наоми Уоттс, а вот Хикари Мори и Изабель Гулар - эффектные мини. Однако все девушки выглядели ну очень роскошно.
Венецианский кинофестиваль в самом разгаре. Чем удивляли красную дорожку голливудские красавицы на второй день, передает Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.
Если в первый день звездные красавицы только "раскачивались" на красной дорожке, то вчера они устроили настоящее дефиле.
Читайте также: Пейзажи со всего мира от талантливого американца. Фото
Кто-то выбрал элегантные вечерние платья, как, например, Эмма Стоун или Наоми Уоттс, а вот Хикари Мори и Изабель Гулар - эффектные мини. Однако все девушки выглядели ну очень роскошно.
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