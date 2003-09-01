Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
На территории этой африканской страны есть много различных пустынь.
При всей враждебности окружающей среды и непригодности его для жизни, Берег Скелетов является домом для достаточно большого количества наземных млекопитающих. Пищевую базу большей их части составляют громадные тюленьи колонии: береговые шакалы и гиены, а также более редкие львы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Громадные стада южноафриканских морских котиков (их также называют ушастыми тюленями), численностью свыше 100 000 голов каждое, населяют традиционные тюленьи лежбища вдоль всего атлантического побережья Намибии.
На мысе Кейп-Кросс в границе Берега Скелетов расположена единственная тюленья колония, которую разрешено посещать туристам.
В этих местах есть так называемые Ревущие Дюны. Вследствие свойства песка, из которого они состоят, при определённой силе и направлению ветра с этих дюн можно съезжать на сноуборде; при этом резонансные колебания в песке создают грохот, похожий на звук работающего двигателя самолёта, который можно услышать за несколько километров.
В центральной части пустыни Намиб расположено глиняное плато Соссусфлей, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами и знаменитой Мертвой долиной с остовами мертвых деревьев. Смотрите подробнее: «Мертвая долина в пустыне Намиб».
Читайте также: Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото
Всё, что имеет начало, имеет и конец. Здесь также есть очень атмосферный Колманскоп - «алмазный» город-призрак в Намибии, расположенный в пустыне Намиб.
При всей враждебности окружающей среды и непригодности его для жизни, Берег Скелетов является домом для достаточно большого количества наземных млекопитающих. Пищевую базу большей их части составляют громадные тюленьи колонии: береговые шакалы и гиены, а также более редкие львы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Громадные стада южноафриканских морских котиков (их также называют ушастыми тюленями), численностью свыше 100 000 голов каждое, населяют традиционные тюленьи лежбища вдоль всего атлантического побережья Намибии.
На мысе Кейп-Кросс в границе Берега Скелетов расположена единственная тюленья колония, которую разрешено посещать туристам.
В этих местах есть так называемые Ревущие Дюны. Вследствие свойства песка, из которого они состоят, при определённой силе и направлению ветра с этих дюн можно съезжать на сноуборде; при этом резонансные колебания в песке создают грохот, похожий на звук работающего двигателя самолёта, который можно услышать за несколько километров.
В центральной части пустыни Намиб расположено глиняное плато Соссусфлей, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами и знаменитой Мертвой долиной с остовами мертвых деревьев. Смотрите подробнее: «Мертвая долина в пустыне Намиб».
Читайте также: Пейзажи самых красивых в мире мегаполисов. Фото
Всё, что имеет начало, имеет и конец. Здесь также есть очень атмосферный Колманскоп - «алмазный» город-призрак в Намибии, расположенный в пустыне Намиб.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
106
0
Также советуем посмотреть
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
Оставьте свой комментарий