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Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото

Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото На территории этой африканской страны есть много различных пустынь.

При всей враждебности окружающей среды и непригодности его для жизни, Берег Скелетов является домом для достаточно большого количества наземных млекопитающих. Пищевую базу большей их части составляют громадные тюленьи колонии: береговые шакалы и гиены, а также более редкие львы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Громадные стада южноафриканских морских котиков (их также называют ушастыми тюленями), численностью свыше 100 000 голов каждое, населяют традиционные тюленьи лежбища вдоль всего атлантического побережья Намибии.

На мысе Кейп-Кросс в границе Берега Скелетов расположена единственная тюленья колония, которую разрешено посещать туристам.

В этих местах есть так называемые Ревущие Дюны. Вследствие свойства песка, из которого они состоят, при определённой силе и направлению ветра с этих дюн можно съезжать на сноуборде; при этом резонансные колебания в песке создают грохот, похожий на звук работающего двигателя самолёта, который можно услышать за несколько километров.

В центральной части пустыни Намиб расположено глиняное плато Соссусфлей, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами и знаменитой Мертвой долиной с остовами мертвых деревьев. Смотрите подробнее: «Мертвая долина в пустыне Намиб».

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Всё, что имеет начало, имеет и конец. Здесь также есть очень атмосферный Колманскоп - «алмазный» город-призрак в Намибии, расположенный в пустыне Намиб.

Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
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 Теги: Намибия, Африка

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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