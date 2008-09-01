Раздел: Фоторепортажи
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Эти интерьеры поражают своей роскошностью.
Увидеть Версальский дворец (фр. Château de Versailles) было второй целью посещения Парижа (про первую цель). Он служил домом для королей с 1682 года по 1789 год, до Великой французской революции. Он сыграл колоссальное значение в истории. Считается, что дворцово-парковый ансамбль Версаль самый красивый в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Дворец расположен в 20 км от Парижа в королевском городке Версаль. Несмотря на приобретенный заранее билет, пришлось простоять больше часа в длинной очереди на вход внутрь.
С 1682 по 1789 годы, до Великой французской революции, Версаль являлся официальной королевской резиденцией. В 1801 году получил статус музея и открыт для публики; с 1830 года музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля.
С Версалем связано множество значимых событий французской и мировой истории. Так, в XVIII веке королевская резиденция стала местом подписания многих международных договоров, в том числе договора, завершившего Войну за независимость США (1783).
Регулярный парк Версальского дворца - один из самых крупных и значимых в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от дворца.
Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры.
Читайте также: Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Вокруг дворца постепенно возник город, в котором селились ремесленники, снабжавшие королевский двор. В Версальском дворце также жили Людовик XV и Людовик XVI. За это время население Версаля и прилегающего города достигло 100 тысяч человек, однако, оно быстро сократилось после того, как король был вынужден переселиться в Париж.
Увидеть Версальский дворец (фр. Château de Versailles) было второй целью посещения Парижа (про первую цель). Он служил домом для королей с 1682 года по 1789 год, до Великой французской революции. Он сыграл колоссальное значение в истории. Считается, что дворцово-парковый ансамбль Версаль самый красивый в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Дворец расположен в 20 км от Парижа в королевском городке Версаль. Несмотря на приобретенный заранее билет, пришлось простоять больше часа в длинной очереди на вход внутрь.
С 1682 по 1789 годы, до Великой французской революции, Версаль являлся официальной королевской резиденцией. В 1801 году получил статус музея и открыт для публики; с 1830 года музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля.
С Версалем связано множество значимых событий французской и мировой истории. Так, в XVIII веке королевская резиденция стала местом подписания многих международных договоров, в том числе договора, завершившего Войну за независимость США (1783).
Регулярный парк Версальского дворца - один из самых крупных и значимых в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от дворца.
Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры.
Читайте также: Так выглядит Берег Скелетов в Намибии. Фото
Вокруг дворца постепенно возник город, в котором селились ремесленники, снабжавшие королевский двор. В Версальском дворце также жили Людовик XV и Людовик XVI. За это время население Версаля и прилегающего города достигло 100 тысяч человек, однако, оно быстро сократилось после того, как король был вынужден переселиться в Париж.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
438
0
Также советуем посмотреть
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
Оставьте свой комментарий