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Удивительные виды Версальского дворца. Фото

Удивительные виды Версальского дворца. Фото Эти интерьеры поражают своей роскошностью.

Увидеть Версальский дворец (фр. Château de Versailles) было второй целью посещения Парижа (про первую цель). Он служил домом для королей с 1682 года по 1789 год, до Великой французской революции. Он сыграл колоссальное значение в истории. Считается, что дворцово-парковый ансамбль Версаль самый красивый в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Дворец расположен в 20 км от Парижа в королевском городке Версаль. Несмотря на приобретенный заранее билет, пришлось простоять больше часа в длинной очереди на вход внутрь.

С 1682 по 1789 годы, до Великой французской революции, Версаль являлся официальной королевской резиденцией. В 1801 году получил статус музея и открыт для публики; с 1830 года музеем стал весь архитектурный комплекс Версаля.

С Версалем связано множество значимых событий французской и мировой истории. Так, в XVIII веке королевская резиденция стала местом подписания многих международных договоров, в том числе договора, завершившего Войну за независимость США (1783).

Регулярный парк Версальского дворца - один из самых крупных и значимых в Европе. Он состоит из множества террас, которые понижаются по мере удаления от дворца.

Клумбы, газоны, оранжерея, бассейны, фонтаны, а также многочисленные скульптуры представляют собой продолжение дворцовой архитектуры.

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Вокруг дворца постепенно возник город, в котором селились ремесленники, снабжавшие королевский двор. В Версальском дворце также жили Людовик XV и Людовик XVI. За это время население Версаля и прилегающего города достигло 100 тысяч человек, однако, оно быстро сократилось после того, как король был вынужден переселиться в Париж.

Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
Удивительные виды Версальского дворца. Фото
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 Теги: Версальский дворец, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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