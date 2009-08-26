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Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Первые лучи нового дня
На дворе 1 сентября, лето закончилось… Киев проснулся в меланхолии и ожидании теплого осеннего дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В столицу незаметно пришла осень – пора легкой грусти и ожидания. Ведь еще немного – и все вокруг превратится в золотистый шорох и отражения в утренних лужах.
Но это будет потом. Сегодня только первый сентябрьский день, лето еще дышит сквозь ушедшее время, в наших умах оно еще не закончилось.
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Информатор встретил первый осенний рассвет над Киевом и посмотрел, как в город пришли прохлада и увядание.
На дворе 1 сентября, лето закончилось… Киев проснулся в меланхолии и ожидании теплого осеннего дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В столицу незаметно пришла осень – пора легкой грусти и ожидания. Ведь еще немного – и все вокруг превратится в золотистый шорох и отражения в утренних лужах.
Но это будет потом. Сегодня только первый сентябрьский день, лето еще дышит сквозь ушедшее время, в наших умах оно еще не закончилось.
Читайте также: Завораживающие фото: рассвет в украинских Карпатах покорил пользователей Сети
Информатор встретил первый осенний рассвет над Киевом и посмотрел, как в город пришли прохлада и увядание.
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