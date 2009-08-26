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Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото

Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. ФотоПервые лучи нового дня

На дворе 1 сентября, лето закончилось… Киев проснулся в меланхолии и ожидании теплого осеннего дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В столицу незаметно пришла осень – пора легкой грусти и ожидания. Ведь еще немного – и все вокруг превратится в золотистый шорох и отражения в утренних лужах.

Но это будет потом. Сегодня только первый сентябрьский день, лето еще дышит сквозь ушедшее время, в наших умах оно еще не закончилось.

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Информатор встретил первый осенний рассвет над Киевом и посмотрел, как в город пришли прохлада и увядание.

Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
Завораживающие кадры: первый осенний рассвет в Киеве. Фото
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 Теги: Киев, рассвет

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Сегодня, 10:40 » Автор: Татьяна Ларина
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