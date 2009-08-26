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Голландская Венеция: самое необычное место Европы. Фото
Деревня Гитхорн – поистине райское место на земле!
В Европе существуют такие места, где вы не увидите ни автомобильной дороги, не услышите рев моторов и не будете дышать выхлопными газами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
В Нидерландах есть волшебное место, которое снискало романтическое название - Голландская Венеция. В наш техногенный век это уникальное поселение удивляет не только своей самобытностью и национальным колоритом, но и способом передвижения. Уже много веков подряд местные жители даже к соседу... плывут на лодке.
Деревня Гитхорн – поистине райское место на земле! И расположено оно всего лишь в 120 километрах от Амстердама в национальном парке Веериббен-Виеден. Она превратилась в такое уникальное место не благодаря природному расположению или особенностям рельефа, а в результате необдуманных действий местных жителей.
Первые поселенцы обрадовались местности, где находится много торфа и поселившись здесь, просто копали его возле своих домов, так было удобней. Но со временем эти рвы заполнила вода и им пришлось делать каналы, чтобы можно было хоть по воде добраться до нужного места.
Читайте также: Венеция во время отлива в ярких снимках. Фото
Вот с тех пор жителям деревни приходится передвигаться только на лодках. Но это обстоятельство совсем их не огорчает, а у гостей этого поселения вызывает зависть и восторг.
В Европе существуют такие места, где вы не увидите ни автомобильной дороги, не услышите рев моторов и не будете дышать выхлопными газами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
В Нидерландах есть волшебное место, которое снискало романтическое название - Голландская Венеция. В наш техногенный век это уникальное поселение удивляет не только своей самобытностью и национальным колоритом, но и способом передвижения. Уже много веков подряд местные жители даже к соседу... плывут на лодке.
Деревня Гитхорн – поистине райское место на земле! И расположено оно всего лишь в 120 километрах от Амстердама в национальном парке Веериббен-Виеден. Она превратилась в такое уникальное место не благодаря природному расположению или особенностям рельефа, а в результате необдуманных действий местных жителей.
Первые поселенцы обрадовались местности, где находится много торфа и поселившись здесь, просто копали его возле своих домов, так было удобней. Но со временем эти рвы заполнила вода и им пришлось делать каналы, чтобы можно было хоть по воде добраться до нужного места.
Читайте также: Венеция во время отлива в ярких снимках. Фото
Вот с тех пор жителям деревни приходится передвигаться только на лодках. Но это обстоятельство совсем их не огорчает, а у гостей этого поселения вызывает зависть и восторг.
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