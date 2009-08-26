» » Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Уютные идеи для обустройства балкона. Фото

Уютные идеи для обустройства балкона. ФотоНаглядные примеры, как превратить балкон из места хранения хлама в уютный уголок

В большинстве случаев балкон или лоджия – то место, где чаще всего складируют банки-склянки, коробки, старые вещи и прочий хлам, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

Читайте также: Необычные способы обновить балкон. Фото

Но что, если эти пару квадратных метров, скажем так, превратить в небольшой кабинет или уютную зону для отдыха, где с удовольствием можно провести время с друзьями за чашечкой чая или чего покрепче?

Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Уютные идеи для обустройства балкона. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дизайн, балкон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:17 » Автор: Татьяна Ларина
     3
     0

Похожие новости по теме

Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото Двадцать способов превратить балкон в райский уголок. Фото

Обновите балкон к весне.

Необычные способы обновить балкон. Фото Необычные способы обновить балкон. Фото

Балкон может стать уютным помещением.

Оригинальные способы превратить балкон в уютный уголок. Фото Оригинальные способы превратить балкон в уютный уголок. Фото

На балконе можно разместить кабинет, столовую, или даже спальню.

Свежие идеи для превращения балкона в уютный уголок. Фото Свежие идеи для превращения балкона в уютный уголок. Фото

Пора готовиться к весне.

Отличные идеи для тех, кто хочет превратить балкон в райский уголок. Фото Отличные идеи для тех, кто хочет превратить балкон в райский уголок. Фото

Балкон может стать вашим любимым местом в доме.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх