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Раздел: Фоторепортажи  
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Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото

Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. ФотоНе всё красиво, что блестит

Каждый раз, заходя на свою страницу в соцсетях, натыкаешься взглядом на десяток красочных снимков, что на протяжении всего дня мелькают в ленте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию

И в такие минуты одолевает одновременно и радость, и грусть оттого, что кому-то в этой жизни повезло гораздо больше, чем тебе. Но не спешите отчаиваться, потому что на самом деле, не всё так просто, как кажется изначально. Гилмар Силва (Gilmar Silva) - фотограф из Бразилии вот уже долгие годы радует семейные пары, влюблённых и детей волшебными фотографиями, постепенно приоткрывая тайную завесу того, как всё происходящее выглядит в реальности.

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Не всё красиво, что блестит – это то, что Гилмар старается донести зрителю в первую очередь своими работами. Ведь прежде чем восхищаться и завидовать красочным изображениям и красивой жизни, стоит задуматься над тем, что зачастую за всей этой напускной мишурой скрывается суровая (далеко не радужная) реальность, и что Канары – вовсе не Канары, а соседняя лужица в деревне у бабушки.

Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
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 Теги: Instagram, фото

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Сегодня, 18:00 » Автор: Татьяна Ларина
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