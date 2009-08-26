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Как на самом деле создаются идеальные снимки для Instagram. Фото
Не всё красиво, что блестит
Каждый раз, заходя на свою страницу в соцсетях, натыкаешься взглядом на десяток красочных снимков, что на протяжении всего дня мелькают в ленте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию
И в такие минуты одолевает одновременно и радость, и грусть оттого, что кому-то в этой жизни повезло гораздо больше, чем тебе. Но не спешите отчаиваться, потому что на самом деле, не всё так просто, как кажется изначально. Гилмар Силва (Gilmar Silva) - фотограф из Бразилии вот уже долгие годы радует семейные пары, влюблённых и детей волшебными фотографиями, постепенно приоткрывая тайную завесу того, как всё происходящее выглядит в реальности.
Читайте также: На зависть людям: как на самом деле делают снимки для Instagram. Фото
Не всё красиво, что блестит – это то, что Гилмар старается донести зрителю в первую очередь своими работами. Ведь прежде чем восхищаться и завидовать красочным изображениям и красивой жизни, стоит задуматься над тем, что зачастую за всей этой напускной мишурой скрывается суровая (далеко не радужная) реальность, и что Канары – вовсе не Канары, а соседняя лужица в деревне у бабушки.
Каждый раз, заходя на свою страницу в соцсетях, натыкаешься взглядом на десяток красочных снимков, что на протяжении всего дня мелькают в ленте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию
И в такие минуты одолевает одновременно и радость, и грусть оттого, что кому-то в этой жизни повезло гораздо больше, чем тебе. Но не спешите отчаиваться, потому что на самом деле, не всё так просто, как кажется изначально. Гилмар Силва (Gilmar Silva) - фотограф из Бразилии вот уже долгие годы радует семейные пары, влюблённых и детей волшебными фотографиями, постепенно приоткрывая тайную завесу того, как всё происходящее выглядит в реальности.
Читайте также: На зависть людям: как на самом деле делают снимки для Instagram. Фото
Не всё красиво, что блестит – это то, что Гилмар старается донести зрителю в первую очередь своими работами. Ведь прежде чем восхищаться и завидовать красочным изображениям и красивой жизни, стоит задуматься над тем, что зачастую за всей этой напускной мишурой скрывается суровая (далеко не радужная) реальность, и что Канары – вовсе не Канары, а соседняя лужица в деревне у бабушки.
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