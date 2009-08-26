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Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото

Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. ФотоОбщая площадь пентхауса составляет более 480 квадратных метров.

Роскошный пентхаус из популярного кинофильма "50 оттенков серого" выставили на продажу за 11,5 млн долларов. Квартира расположена в престижном районе Сиэтла (США). Апартаменты включают в себя 3 спальни, однако знаменитой "красной комнаты" в них нет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

Кроме 3-х изысканных спален, там есть суперсовременная кухня, 3 ванные, гостиная с роскошными панорамными окнами, уютная комната отдыха и просторная веранда с фантастическим видом на залив Тихого океана. Для этих апартаментов лифт предусмотрен индивидуальный.

Из главной спальни пенхауса открывается роскошный вид на город. В эту комнату прилегает огромная гардеробная.

В здании, где находятся апартаменты, имеется масса удобств. К услугам жителей бассейн, спа-центр, тренажерный зал, кинотеатр, студия йоги, ресторан и круглосуточная консьерж-служба.

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Напомним, в британском городе Хартфордшир продают пентхаус на вершине водонапорной башни за $ 975 тыс. Апартаменты находятся на высоте 40 м и занимают 2 этажа.

Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
Пентхаус из "50 оттенков серого" продают за огромную цену. Фото
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 Теги: Пентхаус, 50 оттенков серого, Фото

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Сегодня, 18:10 » Автор: Едгар Букмирза
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