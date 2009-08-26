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В Латвии установили «машину времени». Фото

В Латвии установили «машину времени». ФотоТехнологии виртуальной реальности постоянно развиваются.

В столице Латвии - в самом сердце Старого города - появился VR-телескоп Time Jump, который позволяет заглянуть в прошлые века и посмотреть, какой была Рига 100 лет назад.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Этот телескоп является сочетанием современных технологий кино и виртуальной реальности, что делает возможным путешествие во времени, - сообщает Turist.delfi.ee. Аналогичный телескоп также расположен в Париже, но его технологические характеристики устарели как сравнить с рижской машиной времени - впервые скачок во времени создан так качественно и реалистично.

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Технологии виртуальной реальности постоянно развиваются, поэтому, чтобы снять виды из прошлого, было использовано лучшую технику из доступных - широкоугольная камера 8К. Чтобы все выглядело более естественно, компьютерная графика использовалась минимально, и в основном все снято «реально», например, в день съемок в Старой Риге были установлены 50-метровые рельсы, по которым ездил ретро-трамвай.

В Латвии установили «машину времени». Фото
В Латвии установили «машину времени». Фото
В Латвии установили «машину времени». Фото
В Латвии установили «машину времени». Фото
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 Теги: Латвия, Фото

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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