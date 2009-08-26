Раздел: Фоторепортажи
В Латвии установили «машину времени». Фото
Технологии виртуальной реальности постоянно развиваются.
В столице Латвии - в самом сердце Старого города - появился VR-телескоп Time Jump, который позволяет заглянуть в прошлые века и посмотреть, какой была Рига 100 лет назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Этот телескоп является сочетанием современных технологий кино и виртуальной реальности, что делает возможным путешествие во времени, - сообщает Turist.delfi.ee. Аналогичный телескоп также расположен в Париже, но его технологические характеристики устарели как сравнить с рижской машиной времени - впервые скачок во времени создан так качественно и реалистично.
Читайте также: Российские корабли подошли к границам Латвии
Технологии виртуальной реальности постоянно развиваются, поэтому, чтобы снять виды из прошлого, было использовано лучшую технику из доступных - широкоугольная камера 8К. Чтобы все выглядело более естественно, компьютерная графика использовалась минимально, и в основном все снято «реально», например, в день съемок в Старой Риге были установлены 50-метровые рельсы, по которым ездил ретро-трамвай.
В столице Латвии - в самом сердце Старого города - появился VR-телескоп Time Jump, который позволяет заглянуть в прошлые века и посмотреть, какой была Рига 100 лет назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Этот телескоп является сочетанием современных технологий кино и виртуальной реальности, что делает возможным путешествие во времени, - сообщает Turist.delfi.ee. Аналогичный телескоп также расположен в Париже, но его технологические характеристики устарели как сравнить с рижской машиной времени - впервые скачок во времени создан так качественно и реалистично.
Читайте также: Российские корабли подошли к границам Латвии
Технологии виртуальной реальности постоянно развиваются, поэтому, чтобы снять виды из прошлого, было использовано лучшую технику из доступных - широкоугольная камера 8К. Чтобы все выглядело более естественно, компьютерная графика использовалась минимально, и в основном все снято «реально», например, в день съемок в Старой Риге были установлены 50-метровые рельсы, по которым ездил ретро-трамвай.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
170
0
Также советуем посмотреть
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
Оставьте свой комментарий