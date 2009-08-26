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Раздел: Фоторепортажи  
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Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото

Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. ФотоТакого вы еще не видели.

Когда вы живете в одном месте в течение длительного времени и привыкли ко всему вокруг вас, мир может показаться очень простым и небольшим, и вы даже не можете себе представить, что где - то есть что-то необычное.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Кто знает, может быть, что-то удивительное происходит рядом с вами, где вы живете, и вы даже об этом не знаете.

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Мы собрали 10 снимков самых необычных природных явлений, и хотим поделиться ими с вами.

Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
Уникальные явления, которые большинство из нас не видели. Фото
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 Теги: Уникальные явления, Фото

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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