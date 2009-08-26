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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото

Фотограф показал заброшенные дома в Европе. ФотоЗдесь бывает очень красиво.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Городской фотограф Роман Роброек провел пять лет, прочесывая континент ради грандиозных примеров забытой архитектурной красоты.

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Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото
Фотограф показал заброшенные дома в Европе. Фото

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 Теги: Фотограф, заброшенные дома, Фото

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Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
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