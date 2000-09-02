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Раздел: Фоторепортажи  
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Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото

Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. ФотоЛюди нашли своих двойников.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fullpicture.ru.

Вам когда-нибудь говорили, что вы выглядите как чей-то друг в совершенно другом городе или стране?

Или, может быть, вы видели кого-то, кто похож на вашу тетю, когда ей было 20 лет? Как ни странно, многие люди считают, что у каждого человека есть двойник.

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Эти люди нашли своих двойников (или это может быть просто сбой в матрице).

Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото
Фотографии, которые доказывают, что матрица реальна. Фото

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 Теги: Фотографии, Фото, матрица

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Вчера, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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