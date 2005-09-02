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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото

Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото В Сети собрали коллекцию необычных фото со свадеб.

Все хотят, чтобы день свадьбы стал особенным и остался в памяти молодоженов, родителей и гостей навсегда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Ну что ж, эти невероятно неловкие фотографии точно никто и никогда не забудет, мы уверены в этом. Правда, готовы поспорить, это далеко не то, что молодожены со временем хотели бы показать своим детям.

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Некоторые шедевры получились случайно, а вот другие были сделаны намеренно, от чего становится еще смешнее.

Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото
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 Теги: свадьба, фотографии

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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