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Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Работы китайского фотографа Чен Mэн.
На счету китайского фотографа Чен Мэн (Chen Man) множество обложек для китайских и международных модных журналов, а также рекламных изображений для различных компаний. Её работы всегда бросаются в глаза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
В блестящих модных портретах часто обнаруживаются традиционные китайские элементы, добавляющие образам колоритной привлекательности. Работы Чен Мэн побывали в галереях по всему миру. С некоторыми из них предлагаем ознакомиться ниже.
Читайте также: «Лихие 90-е» глазами талантливых фотографов. Фото
На счету китайского фотографа Чен Мэн (Chen Man) множество обложек для китайских и международных модных журналов, а также рекламных изображений для различных компаний. Её работы всегда бросаются в глаза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
В блестящих модных портретах часто обнаруживаются традиционные китайские элементы, добавляющие образам колоритной привлекательности. Работы Чен Мэн побывали в галереях по всему миру. С некоторыми из них предлагаем ознакомиться ниже.
Читайте также: «Лихие 90-е» глазами талантливых фотографов. Фото
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