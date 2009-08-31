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Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото

Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. ФотоРаботы китайского фотографа Чен Mэн.

На счету китайского фотографа Чен Мэн (Chen Man) множество обложек для китайских и международных модных журналов, а также рекламных изображений для различных компаний. Её работы всегда бросаются в глаза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

В блестящих модных портретах часто обнаруживаются традиционные китайские элементы, добавляющие образам колоритной привлекательности. Работы Чен Мэн побывали в галереях по всему миру. С некоторыми из них предлагаем ознакомиться ниже.

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Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
Мода глазами одного из самых востребованных фотографов Китая. Фото
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 Теги: мода, Китай

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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