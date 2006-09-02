Раздел: Фоторепортажи
Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото
Работы талантливого фотографа.
На сайте National Geographic создана вдохновляющая галерея с фотографиями, собранными со всех уголков планеты. Называется галерея National Geographic Travel’s Your Shot Illuminating. В галерее представлены снимки фотографов-путешественников, тут вы встретите фотографии знаменитой итальянской деревни, расположенной в скалах высоко над побережьем, миллион блестящих токийских светодиодных фонарей и другие, захватывающие изображения ночного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
На снимке сверху изображена деревушка Манаролы, Италии. «Долгое время я жил в кемпинге, неподалеку от этого волшебного места. Что бы сделать эту фотографию пришлось долго ждать верного баланса света, который в полной мере передал бы всю полноту красок. Мои ожидания были вознаграждены, я сделал несколько удивительных фотографий во второй половине дня и даже после заката, при лунном свете. Фотография с длинной выдержкой передает всю красоту яркой итальянской деревушки». Фотограф: Paul Hogie.
Рождественская ярмарка, Эстония
Сказочная атмосфера Рождественских праздников прекрасно передана на фотографии с рынка старого центра города Таллинна, Эстония. Фотография: Ристо Хант.
Фестиваль Йи Пенг, Таиланд
«Монахи смотрят на ночное небо, полностью заполоненное великолепными фонариками. Этого момента я ждал очень долго, и заранее обдумывал все настройки фотоаппарата, так как знал, что это чудо продлится недолго. На самом деле, все действо продолжалось несколько секунд, из-за сильного ветра фонарики очень быстро разлетелись». Фотограф: Justin Ng.
Питлохри, Шотландия
Уникальное световое шоу в Сент-Эндрюс, Шотландия Фото: Эдди Bayne.
Шанхайская магистраль
Известные эстакады Шанхая оживают ночью, когда город светится ярко-голубыми огнями. Трассы, наполненные автомобилями, создают удивительные живописные линии света, при съемке с большой выдержкой. Фотограф: Paul Reiffer.
Праздничное выступление в Токио
Люди идут ночью к центру Токио, украшенному рождественскими гирляндами. Фото: Хиро Курашина.
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Ранохира, Мадагаскар
Цвета неоновых огней, которые освещают отель на воде в Мадагаскаре. Фотограф: Микеле Мартинелли.
На сайте National Geographic создана вдохновляющая галерея с фотографиями, собранными со всех уголков планеты. Называется галерея National Geographic Travel’s Your Shot Illuminating. В галерее представлены снимки фотографов-путешественников, тут вы встретите фотографии знаменитой итальянской деревни, расположенной в скалах высоко над побережьем, миллион блестящих токийских светодиодных фонарей и другие, захватывающие изображения ночного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
На снимке сверху изображена деревушка Манаролы, Италии. «Долгое время я жил в кемпинге, неподалеку от этого волшебного места. Что бы сделать эту фотографию пришлось долго ждать верного баланса света, который в полной мере передал бы всю полноту красок. Мои ожидания были вознаграждены, я сделал несколько удивительных фотографий во второй половине дня и даже после заката, при лунном свете. Фотография с длинной выдержкой передает всю красоту яркой итальянской деревушки». Фотограф: Paul Hogie.
Рождественская ярмарка, Эстония
Сказочная атмосфера Рождественских праздников прекрасно передана на фотографии с рынка старого центра города Таллинна, Эстония. Фотография: Ристо Хант.
Фестиваль Йи Пенг, Таиланд
«Монахи смотрят на ночное небо, полностью заполоненное великолепными фонариками. Этого момента я ждал очень долго, и заранее обдумывал все настройки фотоаппарата, так как знал, что это чудо продлится недолго. На самом деле, все действо продолжалось несколько секунд, из-за сильного ветра фонарики очень быстро разлетелись». Фотограф: Justin Ng.
Питлохри, Шотландия
Уникальное световое шоу в Сент-Эндрюс, Шотландия Фото: Эдди Bayne.
Шанхайская магистраль
Известные эстакады Шанхая оживают ночью, когда город светится ярко-голубыми огнями. Трассы, наполненные автомобилями, создают удивительные живописные линии света, при съемке с большой выдержкой. Фотограф: Paul Reiffer.
Праздничное выступление в Токио
Люди идут ночью к центру Токио, украшенному рождественскими гирляндами. Фото: Хиро Курашина.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Ранохира, Мадагаскар
Цвета неоновых огней, которые освещают отель на воде в Мадагаскаре. Фотограф: Микеле Мартинелли.
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