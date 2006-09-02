» » Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. ФотоРаботы талантливого фотографа.

На сайте National Geographic создана вдохновляющая галерея с фотографиями, собранными со всех уголков планеты. Называется галерея National Geographic Travel’s Your Shot Illuminating. В галерее представлены снимки фотографов-путешественников, тут вы встретите фотографии знаменитой итальянской деревни, расположенной в скалах высоко над побережьем, миллион блестящих токийских светодиодных фонарей и другие, захватывающие изображения ночного мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

На снимке сверху изображена деревушка Манаролы, Италии. «Долгое время я жил в кемпинге, неподалеку от этого волшебного места. Что бы сделать эту фотографию пришлось долго ждать верного баланса света, который в полной мере передал бы всю полноту красок. Мои ожидания были вознаграждены, я сделал несколько удивительных фотографий во второй половине дня и даже после заката, при лунном свете. Фотография с длинной выдержкой передает всю красоту яркой итальянской деревушки». Фотограф: Paul Hogie.

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото


Рождественская ярмарка, Эстония

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото


Сказочная атмосфера Рождественских праздников прекрасно передана на фотографии с рынка старого центра города Таллинна, Эстония. Фотография: Ристо Хант.

Фестиваль Йи Пенг, Таиланд

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото


«Монахи смотрят на ночное небо, полностью заполоненное великолепными фонариками. Этого момента я ждал очень долго, и заранее обдумывал все настройки фотоаппарата, так как знал, что это чудо продлится недолго. На самом деле, все действо продолжалось несколько секунд, из-за сильного ветра фонарики очень быстро разлетелись». Фотограф: Justin Ng.

Питлохри, Шотландия

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото


Уникальное световое шоу в Сент-Эндрюс, Шотландия Фото: Эдди Bayne.

Шанхайская магистраль

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото


Известные эстакады Шанхая оживают ночью, когда город светится ярко-голубыми огнями. Трассы, наполненные автомобилями, создают удивительные живописные линии света, при съемке с большой выдержкой. Фотограф: Paul Reiffer.

Праздничное выступление в Токио

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото


Люди идут ночью к центру Токио, украшенному рождественскими гирляндами. Фото: Хиро Курашина.

Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Ранохира, Мадагаскар

Красота ночных мегаполисов в снимках National Geographic. Фото


Цвета неоновых огней, которые освещают отель на воде в Мадагаскаре. Фотограф: Микеле Мартинелли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ночь, мегаполис

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
     354
     0

Похожие новости по теме

Десять запоминающихся снимков с фотоконкурса National Geographic. Фото Десять запоминающихся снимков с фотоконкурса National Geographic. Фото

Их называют фаворитами конкурса.

Лучшие снимки по версии конкурса от National Geographic. Фото Лучшие снимки по версии конкурса от National Geographic. Фото

Лучшие из лучших.

Львов в удивительных снимках National Geographic. Фото Львов в удивительных снимках National Geographic. Фото

Город, который стоит увидеть каждому украинцу.

Лучший природный фотограф конкурса National Geographic. Фото Лучший природный фотограф конкурса National Geographic. Фото

Подборка восхитительных фотографий живой природы.

Лучшие фотографии месяца от National Geographic. Фото Лучшие фотографии месяца от National Geographic. Фото

Попасть на страницы этого журнала мечтает каждый фотограф.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх