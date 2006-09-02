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Раздел: Фоторепортажи  
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Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. ФотоТакого вы еще не видели.

Издалека многие вещи выглядят совсем не так, как нам кажется. Вот взять, например, размер. Вы будете не на шутку удивлены, когда увидите нереально большие размеры привычных нам существ и вещей в сравнении с размерами человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. «Когда смотришь снизу вверх, светофор кажется гораздо меньше!»

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Реальный размер светофора.

2. Посмотрите на эти части статуи Свободы и попробуйте оценить ее реальный размер

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Факел и лицо статуи Свободы.

3. Человеческая рука в сравнении с лапой гориллы - просто лапка колибри!

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Ладонь гориллы.

4. Два маленьких человека, которые распутывают якорные цепи

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Массивные якорные цепи.

5. В такой ситуации чувствуешь себя мошкой под стаканом

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Ныряние с морским крокодилом.

6. Если это чудо встанет на лапки, он будет чуть ниже чем я, но немного выше, чем моя жена

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Длинноногий краб-паук.

7. Это подсолнуховое поле больше похоже на лес

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Гигантские подсолнухи.

8. Ничего себе, хомячка раскормили!

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Толстенький вомбат.

9. Примерно так чувствовали себя лилипуты рядом с Гулливером

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Двери Национального архива Америки.

10. Малышка и лошадка - вот, где контрасты

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Ребенок и статуя.

11. То чувство, когда одно колесо больше, чем вся твоя легковушка

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Огромные колеса.

12. Где-то там у корней можно разглядеть людей

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Большое старое дерево.

13. «Да что вы знаете о богатом урожае!?»

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Вырастила капусточку.

14. Лапа орла почти такая же, как человеческая рука, только маникюр другой...

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Когтистая лапа орла.

15. Этот «малыш» просто уснул на входе в подводную лодку...

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Просто морж и человек.

16. Это вам не то, что мы наблюдаем каждый год в наших морях...

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Арктическая медуза во всей красе.

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17. Пирамиды Гизы и маленький человек

Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото


Величественные постройки.
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 Теги: вещи, невероятное

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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