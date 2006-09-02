Раздел: Фоторепортажи
Привычные вещи, размер которых значительно превзошел ожидания. Фото
Такого вы еще не видели.
Издалека многие вещи выглядят совсем не так, как нам кажется. Вот взять, например, размер. Вы будете не на шутку удивлены, когда увидите нереально большие размеры привычных нам существ и вещей в сравнении с размерами человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. «Когда смотришь снизу вверх, светофор кажется гораздо меньше!»
Реальный размер светофора.
2. Посмотрите на эти части статуи Свободы и попробуйте оценить ее реальный размер
Факел и лицо статуи Свободы.
3. Человеческая рука в сравнении с лапой гориллы - просто лапка колибри!
Ладонь гориллы.
4. Два маленьких человека, которые распутывают якорные цепи
Массивные якорные цепи.
5. В такой ситуации чувствуешь себя мошкой под стаканом
Ныряние с морским крокодилом.
6. Если это чудо встанет на лапки, он будет чуть ниже чем я, но немного выше, чем моя жена
Длинноногий краб-паук.
7. Это подсолнуховое поле больше похоже на лес
Гигантские подсолнухи.
8. Ничего себе, хомячка раскормили!
Толстенький вомбат.
9. Примерно так чувствовали себя лилипуты рядом с Гулливером
Двери Национального архива Америки.
10. Малышка и лошадка - вот, где контрасты
Ребенок и статуя.
11. То чувство, когда одно колесо больше, чем вся твоя легковушка
Огромные колеса.
12. Где-то там у корней можно разглядеть людей
Большое старое дерево.
13. «Да что вы знаете о богатом урожае!?»
Вырастила капусточку.
14. Лапа орла почти такая же, как человеческая рука, только маникюр другой...
Когтистая лапа орла.
15. Этот «малыш» просто уснул на входе в подводную лодку...
Просто морж и человек.
16. Это вам не то, что мы наблюдаем каждый год в наших морях...
Арктическая медуза во всей красе.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
17. Пирамиды Гизы и маленький человек
Величественные постройки.
Издалека многие вещи выглядят совсем не так, как нам кажется. Вот взять, например, размер. Вы будете не на шутку удивлены, когда увидите нереально большие размеры привычных нам существ и вещей в сравнении с размерами человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. «Когда смотришь снизу вверх, светофор кажется гораздо меньше!»
Реальный размер светофора.
2. Посмотрите на эти части статуи Свободы и попробуйте оценить ее реальный размер
Факел и лицо статуи Свободы.
3. Человеческая рука в сравнении с лапой гориллы - просто лапка колибри!
Ладонь гориллы.
4. Два маленьких человека, которые распутывают якорные цепи
Массивные якорные цепи.
5. В такой ситуации чувствуешь себя мошкой под стаканом
Ныряние с морским крокодилом.
6. Если это чудо встанет на лапки, он будет чуть ниже чем я, но немного выше, чем моя жена
Длинноногий краб-паук.
7. Это подсолнуховое поле больше похоже на лес
Гигантские подсолнухи.
8. Ничего себе, хомячка раскормили!
Толстенький вомбат.
9. Примерно так чувствовали себя лилипуты рядом с Гулливером
Двери Национального архива Америки.
10. Малышка и лошадка - вот, где контрасты
Ребенок и статуя.
11. То чувство, когда одно колесо больше, чем вся твоя легковушка
Огромные колеса.
12. Где-то там у корней можно разглядеть людей
Большое старое дерево.
13. «Да что вы знаете о богатом урожае!?»
Вырастила капусточку.
14. Лапа орла почти такая же, как человеческая рука, только маникюр другой...
Когтистая лапа орла.
15. Этот «малыш» просто уснул на входе в подводную лодку...
Просто морж и человек.
16. Это вам не то, что мы наблюдаем каждый год в наших морях...
Арктическая медуза во всей красе.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
17. Пирамиды Гизы и маленький человек
Величественные постройки.
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