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Самые красивые дамбы со всего мира. Фото

Самые красивые дамбы со всего мира. ФотоНевероятные творения человечества.

На протяжении всей своей истории люди создавали грандиозные вещи. Строительство достигло апофеоза в XX столетии, когда массово начали возводиться действительно грандиозные и невероятно дорогие конструкции. Такими являются и дамбы, которые способны удивить не только своим грандиозным видом, но и приносят немалую пользу, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Дамба Контра

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Широко известная конструкция, которую также называют дамбой Верзаска или плотиной Локарно. Расположена дамба в Швейцарии. Высота инженерной конструкции составляет 220 метров, а длина арки достигает 380 м. Основание плотины - 28 метров. Оно постепенно сужается до 7 метров. Максимальная пропускная способность дамбы – 1300 куб.м/с. В год генерирует 234 ГВт.

2. Плотина Гордона

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Дамба расположенная в Австралии. Одной из ключевых особенностей дамбы является то, что она изогнута и по вертикали, и по горизонтали. Эта черта позволяет ей удерживать огромное количество воды. Примерно 13% потребности Тасмании в энергии удовлетворяется этой дамбой. Мощность агрегата составляет 432 МВт.

3. Плотина Монтичелло

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Дамба высотой 93 метра, расположенная в США, в штате Калифорния. Примечательна конструкция тем, что является одной из самых крутых в мире по углу наклона. Генерирует 56 806 000 кВтч энергии. Чаще всего используется всего две турбины этой плотины.

4. Плотина Гувера

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Данную инженерную конструкцию можно смело считать одной из достопримечательностей Соединенных Штатов Америки. Высота плотины составляет 221,4 метра, а длина основания достигает 200 метров. Ширина гребня – 14 метров. Мощность турбин дамбы составляет 4,2 ТВт-ч в год. Строительство плотины стало одной из самых масштабных строек в стране.

5. «Три ущелья»

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Гидроэлектростанция в Поднебесной, расположенная на реке Янцзы в Хубэй. На сегодняшний день она является крупнейшей ГЭС по установленной мощности, которая достигает 22 500 МВт. Высота конструкции при этом составляет 181 метр. Открыта дамба была в 2003 году. Строительство плотины обошлось Китаю в 203 млн долларов.

6. Дамба Тарбела

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Крупнейшая электростанция Пакистана, стоящая на реке Инд в 50 километрах от Исламабада. Плотина оборудована двумя мощными турбинами, которые выдают колоссальный объем энергии. За год дамба вырабатывает 14.959 млрд кВтч электроэнергии.

7. Дамба Альмендра

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Одна из крупнейших плотин Испании, входящая в комплекс из пяти ГЭС недалеко от границы с Португалией. Дамба постоянно работает и удовлетворяет значительную часть местной потребности в электроэнергии. Надо также отметить, что с нее открывается отличный вид на окрестности.

8. Итайпу

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Вторая по мощности плотина в мире, конкурирующая с китайскими «Тремя ущельями». Расположена на границе Парагвая и Бразилии. Открыта дамба была в 2007 году. Высота плотины составляет 196 метров. Общая протяженность конструкции – 7 235 метра.

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9. Плотина Ататюрка

Самые красивые дамбы со всего мира. Фото


Одна из крупнейших дамб Турции, расположенная на реке Евфрат. Предназначена для выработки электроэнергии и ирригации засушливых земель. Строительство дамбы завершили в 1990 году. Водохранилище над дамбой – третье по размерам в Турции. Высота плотины составляет 169 метров.
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 Теги: дамбы, туризм

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Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
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