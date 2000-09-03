Семь вещей, которыми гордятся итальянцы. Фото

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Италия - несомненно, очень интересная страна, которая ежегодно привлекает тысячи туристов. Величественный Колизей, вкуснейшие спагетти, ароматная пицца, бросающие в дрожь оперные концерты и поражающая взгляд архитектура - все это только завораживающее начало пути по исследованию Италии. Однако есть и другая, не менее занимательная сторона этой страны - подборка небанальных фактов, которые делают ее действительно выдающейся.Италия не входит в двадцатку лучших стран по продуктивному автопроизводству. Но несмотря на это она выпускает такие автоконфетки, о которых мечтает чуть ли не любой человек на нашей планете: Pagani, Alfa Romeo, Maserati. Это даже не машины, а экзотические наземные самолеты. Все начиналось как производство гоночных автомобилей еще в 1930-х годах, а сейчас превратилось в продажу суперкаров для люксового сегмента населения. В 2012 году Ferrari продала всего 7 тысяч машин, но это не помешало компании выручить 3 миллиарда долларов. Даже Lamborghini, которая теперь принадлежит немецкому концерну Audi, не обходится без итальянских деталей и славы.Что бы вы ни думали о доброжелательности итальянцев - забудьте. Ко всем друзьям, а тем более чужим незнакомым людям они относятся с осторожностью и даже враждебностью. Однако мало кому удается это заметить. Дело в том, что жители Италии отменные льстецы. С помощью лести они обезоруживают любого человека, чтобы так сказать «веревки из него вить». Они пользуются этим не особо хорошим качеством для того, чтобы уничтожить соперников, заполучить преимущества, обрести богатство и власть, а также защитить себя.Речные круизы - один из самых прибыльных видов бизнеса в Италии. Ежегодно открываются новые интересные маршруты, да и старые не теряют своей популярности. По итальянским рекам не так уж легко перемещаться, как по другим в Европе, но туристы могут насладиться живописными уголками различных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди красивых и частопосещаемых мест можно отметить Долину По, Верону, город Ромео и Джульетты, Венецианскую лагуну, Паду и Мануту.Итальянцы ругаются, как говорится, от души. Причем делать они это могут не только на своем родном языке, но и на любом другом. Особенную силу ругательствам и проклятиям придает специфический акцент: удивительное сочетание ритмичного стаккато с практически оперным легато, который объединяет слоги вместе.Вдохновением для злобной тирады итальянцам по большей части служат некоторые парнокопытные (свиньи), места выхода естественных человеческих отходов и женщины легкого поведения. Ругательства могут меняться в зависимости от региона проживания, но все они звучат одновременно сердито, драматично и даже смешно. Если заслужить на свою голову отповедь разозленного итальянца, можно одновременно пережить весь спектр чувств: страх, растерянность, очарование и недоумение.Думая об Италии, мало кто сразу связывает ее с вулканами. А зря. Итальянская гора Этна - самый активный и высокий вулкан во всей Европе - периодически вспыхивает. В мире он считается вторым по опасной активности. Помимо него в Италии насчитывается десять действующих вулканов, которые постоянно держат местных жителей в напряжении. Захватывающие извержения Этны, почерневшие декорации, потоки лавы и обширные пещеры привлекают более миллиона туристов в год. Этна считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, вместе с тремя другими итальянскими вулканами, включая Эолийские острова Вулкано, Липари и Стромболи, известный также как Маяк Средиземного моря благодаря его впечатляющим извержениям.В Италии расположено около 400 спа-центров. Они на все лады призывают туристов и местных жителей испытать на себе целебную силу пузырьков и исцеляющих грязевых ванн. Италия впервые в мире ввела в моду использование горячих источников и оздоравливающих обертываний. Среди самых впечатляющих водных процедур можно выделить: тосканские горячие источники, островные бани (например, на вулканическом острове Искья), термальный парк озера Гарда и горные бани в городе Бормио. Итальянское правительство зарабатывает неплохие деньги на продаже услуг геотермальных грязевых и горячих источников, а также торговле богатой минералами воды. С их помощью экономятся затраты на оздоровление уставших от работы жителей страны.Можно где угодно пробовать вкуснейшие пироги или пирожные, но ничто не сравнится с творениями итальянских кондитеров. Вы только вслушайтесь, сколько манящих названий и вкусов:• восхитительный тирамису со сливочным сыром маскарпоне;• джелато из свежего коровьего молока и сливок с добавлением фруктов, ягод, шоколада и орехов;• тартуфо из мороженого;• неповторимое biscotti spumoni;• хрустящую трубочку канноли с изысканной начинкой• ароматное печенье цеппола.Кулинары всех возрастов используют оригинальные комбинации мороженого, печенья, кремов, тортиков и начинок, чтобы получился самый вкусный десерт в мире. В Италии почти столько же фирменных десертов, сколько раз у них менялось правительство. Кондитеры постоянно рекламируют свои шедевры в средствах массовой информации, но, по иронии судьбы, сами часто даже не едят эти десерты, как и большинство жителей страны. Итальянцы после еды предпочитают съедать всего лишь кусочек шоколада или полакомиться свежими фруктами.