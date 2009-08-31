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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото

Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. ФотоВсе, что нужно холостяку.

Это креативное жилище, которое было построено по дизайнерскому проекту TR Building & Remodeling Inc., является чистым воплощением предела мечтаний каждого мужчины. Владелец такого дома сможет никогда не расставаться со своим любимым суперкаром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
Необычный дом-гараж, который оценил бы каждый мужчина. Фото
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 Теги: дизайн, мужчины

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Сегодня, 12:14 » Автор: Анна Мартынова
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