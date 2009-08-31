Раздел: Фоторепортажи
Парижский бомонд в редких снимках ХХ века. Фото
История в каждом снимке.
Удивительные черно-белые фото Парижа прошлого века. Робер Дуано - один из самых необычных французских фотографов ХХ века, который за всю жизнь сделал множество замечательных кадров, но так и не смог вписаться в рамки хоть какого-нибудь жанра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Всю свою жизнь он провел в родном Жантийи, южной части Парижа, постоянно снимая жизнь любимого города. Он прославился своей необыкновенной манерой съемки, одновременно скромной и игриво-ироничной, выхватывая самые интересные стороны реальной жизни. Немалая часть его снимков посвящена детям, не зря после его смерти в его честь названы несколько школ Парижа.
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Удивительные черно-белые фото Парижа прошлого века. Робер Дуано - один из самых необычных французских фотографов ХХ века, который за всю жизнь сделал множество замечательных кадров, но так и не смог вписаться в рамки хоть какого-нибудь жанра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Всю свою жизнь он провел в родном Жантийи, южной части Парижа, постоянно снимая жизнь любимого города. Он прославился своей необыкновенной манерой съемки, одновременно скромной и игриво-ироничной, выхватывая самые интересные стороны реальной жизни. Немалая часть его снимков посвящена детям, не зря после его смерти в его честь названы несколько школ Парижа.
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