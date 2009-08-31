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Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото

Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. ФотоОна популярна в Сети.

Вокруг так много неестественной красоты: силиконовые красотки то и дело появляются на экранах и улыбаются нам с глянцевых журналов! Так было и будет, но не в этот раз. Представляем вам вот эту милую блондинку по имени Мария Фагерстрем. Только посмотрите на эту красавицу! Особенность этой девушки в том, что она обожает путешествовать. Девушка живет в Швеции, но бывает в очень многих странах мира, и всё это благодаря своей удивительной работе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
Сеть в восторге от очаровательной девушки-пилота из Швеции. Фото
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 Теги: пилот, Испания

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Сегодня, 15:09 » Автор: Анна Мартынова
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