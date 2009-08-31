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Необычный отель, скрытый в пещере. Фото

Необычный отель, скрытый в пещере. ФотоКогда-то здесь было бомбоубежище.

Ищете новое место для жизни, но устали от тех же старых, скучных четырех стен и крыши? Отель Beckham Creek Cave Lodge, расположенный в отдаленном районе Арканзаса, был построен как бомбоубежище, но был переделан в роскошный отель. Он может вместить до 8 гостей в подземном лабиринте сталагмитов и сталактитов, собственного водопада и даже вертолетной площадки снаружи для тех, кому нужно спешить, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Теперь, отель стоимостью 1200 долларов в день продается, и тот, кто его покупает, может делать с ним все, что ему нравится. Супергерои и злодеи, без сомнения, будут интересоваться покупкой, но если вы нуждаетесь в небольшом уединении, окруженном природой и целой сетью пещер, которые вы можете исследовать, вы можете начать предлагать цену с 2,5 миллионов долларов.

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«Расположенный в живой пещере, этот домик площадью 557 кв. метров предлагает все современные удобства, сохраняя при этом естественную пещерную красоту», - так как владельцы описывают свое уникальное имущество.

Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
Необычный отель, скрытый в пещере. Фото
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 Теги: дом, пещера

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Сегодня, 15:47 » Автор: Анна Мартынова
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