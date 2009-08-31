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Раздел: Фоторепортажи  
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Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото

Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. ФотоПрирода умеет удивлять.

Эти животные разных видов доказывают, что искренняя любовь и дружба могут возникнуть и между совершенно разными существами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

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Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
Удивительные примеры дружбы между животными разных видов. Фото
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 Теги: животные, дружба

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Сегодня, 16:47 » Автор: Анна Мартынова
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