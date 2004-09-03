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Раздел: Фоторепортажи  
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Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото

Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото Эти татуировки несут в себе глубокий смысл.

Для чего люди делают татуировки? Некоторые просто хотят нанести на своё тело понравившийся рисунок, который не несёт в себе особой смысловой нагрузки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости-N.

Другие же при помощи татуировки хотят мотивировать себя на достижение новых высот и целей, ну а третьи с помощью нательного рисунка хотят оставить воспоминания, чтобы глядя на неё они вспоминали о чём-то приятном.

Тату-мастер из Сеула, который известен в Инстаграме под ником Dogy специализируется на минималистичных татуировках, у которых есть только контур.

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Но это не просто рисунки, а татуировки, сделанные по фотографиям, которые могли бы напомнить их носителям об их родственниках и домашних любимцах.

Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
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 Теги: татуировки, минимализм

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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