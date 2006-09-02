» » В Киеве появились интерактивные динозавры. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

В Киеве появились интерактивные динозавры. Фото

В Киеве появились интерактивные динозавры. Фото На выставке представлено 24 различных экспоната.

В столице 2 сентября открылась выставка "Живые динозавры", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

Выставка из 24-х экспонатов работает ежедневно с 10 утра.

Стоимость билетов от 50 до 500 гривен.

Читайте также: Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото

Выставка будет действовать до 15 октября.

В Киеве появились интерактивные динозавры. Фото
В Киеве появились интерактивные динозавры. Фото
В Киеве появились интерактивные динозавры. Фото
В Киеве появились интерактивные динозавры. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, динозавры, выставка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     511
     0

Похожие новости по теме

Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото Так выглядят самые неудачные свадебные снимки. Фото

В Сети собрали коллекцию необычных фото со свадеб.

Фотографы показали самые неудачные свадебные снимки. Фото Фотографы показали самые неудачные свадебные снимки. Фото

Такие фотографии не рекомендуется делать никому.

Back in the USSR: в Киеве открылась уникальная автовыставка. Фото Back in the USSR: в Киеве открылась уникальная автовыставка. Фото

На этих длинных весенних выходных в Киеве проходит фестиваль ретро автомобилей OldCarLand.

Места, где умирали динозавры. Фото Места, где умирали динозавры. Фото

Уникальные места, где когда-то жили легендарные животные.

Московская выставка «вещдоков» с Донбасса. Фото Московская выставка «вещдоков» с Донбасса. Фото

Доказательства «зверств ВСУ» на выставке, посвященной АТО на востоке Украины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх