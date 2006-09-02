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Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото

Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. ФотоВот это мастерство.

Бразильский фотограф Гилмар Сильва решил делиться с миром секретами своей работы, чтобы никто не думал, что сделать идеальное фото - проще простого. На своей странице в Инстаграм мужчина выставляет фото со съемок и показывает, как на самом деле выглядят локации. Второе фото - это уже кадр после обработки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Невероятно, как можно из ничего сделать шедевр. Ведь очень часто местом для съемки может стать лужа, болото, обычный городской пейзаж с людьми на заднем фоне. Фотограф экспериментирует со светом и создает действительно магические фото.

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Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
Фотограф раскрыл секреты создания красивых снимков. Фото
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 Теги: фотограф, секреты

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Сегодня, 10:20 » Автор: Анна Мартынова
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