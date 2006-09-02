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Раздел: Фоторепортажи  
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Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото Иногда не стоит верить всему, что видишь.

С тех пор, как появилась волшебная программа Photoshop, без которой не мыслят себя современные фотографы, количество поддельных изображений, выкладываемых в интернет, резко возрасло. Неизвестно, что является мотивацией для создания таких подделок, то ли озорство, то ли желание выделиться или ввести кого-то в заблуждение, но тем не менее многие пользователи Интернет принимают результаты таких подлогов за чистую монету, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


1. Рейс компании Air France 447.

Утверждалось, чтобы эта фотография с рейса Air France 447 была сделана как раз перед роковым моментом, когда самолет рухнул на Землю. Но в действительности это изображение - кадр из сериала «Lost». Тем не менее, фотография стала вирусной, и многие поверили в реальность снимка.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


2. Цунами в Индийском океане

Одна из множества фотографий, которые появились в Интернете после цунами, обрушившегося на побережье Индийского океана в 2004 году. На самом деле это была фотография, сделанная в чилийской провинции Антофагаста с волнами, реалистично добавленными в Photoshop.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


3. Дети играют в компьютерные игры после наводнения на Филиппинах.

В 2012 году, после сильного наводнения на Филиппинах, эти снимки с изображением детей в затопленном игровом зале попали в сеть. Несмотря на то, что многие поверили в реальность изображенного, снимок является подделкой.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


4. Турист на крыше Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 г.

Возможно, это одна из самых известных из когда-либо сделанных фотоподделок. На первых порах люди верили, что эта фотография действительно была получена с чьего-то фотоаппарата, найденного в обломках Башен Близнецов после трагедии, но только позже было доказано, что это фотоподделка.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


5. Ураган Исаак.

Эта фотография буквально заполонила все социальные сети. Изначально было заявлено, что на ней изображен ураган Исаак. Метеоролог Джош Линкер прокомментировал изображение следующим образом: “Это - отфотошопленное изображение грозового фронта, который появляется на переднем плане каждый раз, когда где-либо возникает ураганная угроза.”

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


6. Геркулес, крупнейшая в мире собака.

Хотя самые большие, самые высокие и самые тяжелые собаки в мире, конечно, выдаются поиском Google, этот парень не значится в их числе. Это самый настоящий фотомонтаж, которому поверили доверчивые пользователи интернет. На самом деле, самая большая собака в мире - дог по имени Зевс, о котором есть отдельная статья.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


7. Акула против вертолета

Что это – фотоманипуляция, может быть очевидным для большинства из здравомыслящих людей, но мы живем в мире, где некоторые люди верят, что подобная фотография – реальность.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


8. Фея Дербишира

Предназначенный для первоапрельской шутки Дэном Бейнсом из Дербишира (Англия) муляж якобы мумифицированной феи просто взорвал в свое время Интернет. Даже после того, как автор шутки признался, что это была всего лишь фальшивка, некоторые любители сказок отказывались верить в нереальность «волшебной феи».

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


9. Буш и книга «вверх ногами».

Как бы не шутили про тугодумие бывшего американского президента, и как бы забавно не выглядела эта фотография, это все-таки просто фотомонтаж.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


10. Статуя Свободы в урагане Сэнди

Это еще одна попытка изобразить конец света с помощью графического редактора. Выглядит довольно реалистично, но это подделка.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


11. Акулы в супермаркете в Кувейте.

Нет, не было никаких акул, выбравшихся на свободу после прорыва бассейна и плавающих вокруг эскалатора в Кувейте. Это отфотошопленное изображение Станции Union в Торонто.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


12. Земля, Меркурий и Венера с Марсом

Эта фотография, на которой изображены Земля, Меркурий и Венера, якобы сфотографированные с Марса, была создана с помощью программного обеспечения для планетария.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


13. Радужная сова.

Авторы снимка утверждали, что редчайшая радужная сова, обитающая в лесах Китая. На самом же деле это обычная ястребиная сова, раскрашенная во все цвета радуги с помощью Фотошопа.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


14. Нефтяная вышка на фоне торнадо и молнии.

Фотография торнадо на фоне молнии на самом деле реальная. Она была сделана Фредом Смитом во Флориде 15 июня 1991 года. А вот нефтяная вышка была добавлена позже в Фотошопе.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


15. Замок на острове.

Эта совершенно фантастическая фотография возникает в сети каждые несколько лет. На самом деле она была получена совмещением немецкого замка со скалистым островом в Таиланде.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


16. Мистическое дерево

Авторы снимка утверждали, что это некое мистическое дерево в Африке, это на самом деле это чудо-дерево обнаружили в развлекательном парке аттракционов Disney World во Флориде.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


17. Кролик мутант

Это на самом деле обычный котенок, который был опубликован в качестве первоапрельской шутки. С первого взгляда ясно, что это подделка.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


18. Детеныш белого медведя

Хотя эта фотография и выглядит вполне реальной, на самом деле это просто изображение миниатюрной игрушки.

Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


19. Фиолетовые леса в Шотландии.

Эти деревья не фиолетовые и не шотландские, как полагают многие. Это просто отредактированный в Фотошопе снимок реки Шотовер в Новой Зеландии.

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Знаменитые снимки, оказавшиеся подделками. Фото


20. Лунный арбуз.

Утверждалось, что это очень дорогой арбуз, который продается в Японии. К сожалению, в природе не существует таких арбузов, это фотоподделка.
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 Теги: подделки, фото

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Сегодня, 11:57 » Автор: Анна Мартынова
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