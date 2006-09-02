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Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото

Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. ФотоОна проходит каждый год.

В конце августа в испанском городе Буньоль прошла ежегодная битва помидорами Ла Томатина. В этот день испанцы и гости из других стран забрасывают друг друга помидорами. В этом году в битве приняли участие более 20 000 человек, они использовали 145 000 кг помидор, превратив улицы города в томатное месиво, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
Битва помидорами Ла Томатина в ярких снимках. Фото
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 Теги: фестиваль, Испания

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Сегодня, 14:50 » Автор: Анна Мартынова
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