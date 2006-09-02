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В США реактивный самолет превратили в лимузин. Фото

В США реактивный самолет превратили в лимузин. ФотоВыглядит очень необычно.

Дизайнеры и кастомайзеры, специализирующиеся на тюнинге автомобилей, иногда создают действительно безумные вещи. Так, группа энтузиастов смогла создать лимузин из старого реактивного самолёта. И хотя у транспортного средства уже давно нет крыльев, по дорогам оно «летает» не хуже самолета, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

В США реактивный самолет превратили в лимузин. Фото


В американском Далласе не так давно проходила выставка мобильной электроники под названием KnowledgeFest. Данное событие, помимо всего прочего, запомнилось еще и тем, что компания Jetsetter.Inc показала на мероприятии один очень необычный автомобиль – роскошный лимузин, который группа дизайнеров и инженеров сделала из реактивного самолета бизнес-класса. В итоге получилось действительно невероятное транспортное средство.

В США реактивный самолет превратили в лимузин. Фото


Лимузин получил название Lear Jet. Создание этого автомобиля началось еще в далеком 2006 году. У истоков необычного проекта стояли художники Дэн Харрисон и Фрэнк ДеАнджело. Одно только проектирование необычного транспортного средства заняло у них почти 10 лет. После этого творческому коллективу пришлось потратить еще немало времени на то, чтобы добиться легализации (разрешения для езды по дорогам общего пользования США) данного транспортного средства.

В США реактивный самолет превратили в лимузин. Фото


За основу Lear Jet был взят фюзеляж от частного реактивного самолета. В первую очередь были полностью демонтированы крылья. При этом дизайнеры решили не трогать хвостовое оперение, как и гондолы реактивных двигателей. Само собой, начинку из последних все-таки убрали в целях безопасности, а также из соображений целесообразности. Бывшему самолету добавили светодиодную подсветку, которая особенно хорошо выглядит в темное время суток.

Описанный выше кузов инженеры поставили на шасси с четырьмя независимыми подвесками. Передние колеса транспортного средства решили оставить открытыми. Они лишь получили небольшие полукрылья, напоминающие те, что устанавливают на автомобили Lotus Super 7. Специальные кастомные обтекатели были сделаны для лимузина на заказ. Весь кузов выкрасили в красный металлик «Red Carpet».

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В США реактивный самолет превратили в лимузин. Фото


Так как реактивных двигателей не стало, самолет-лимузин получил новое сердечко. Известно только, что это достаточно мощный двигатель V8. Вот только сведений о его марке, модели и выходных данных дизайнеры так и не предоставили. Агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач. Внутри лимузина несколько посадочных мест. Салон кажется вполне уютным. Особенной похвалы достойна здешняя аудиосистема.
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 Теги: самолет, лимузин

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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