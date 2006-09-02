Раздел: Фоторепортажи
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Снимки и модных журналов.
Эти фото не фейк и не фотошоп. Здесь обложки иранского журнала Sepid o Siah за 1974-1977 годы, юмористического Tofigh Magazine и страницы с обольстительными иранскими девушками на фоне знаменитых персидских достопримечательностей из журнала Vogue, который вышел в декабре 1969 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Никаких хиджабов, платков и стеснения в глазах. Фотографии Генри Кларка, сделанные для журнала Vogue в Исфахане, Ширазе и Персеполисе в 1969 году.
А потом была исламская революция 1979 года. Шах Мохаммед Реза, который все послевоенные годы активно проводил политику вестернизации и деисламизации страны, в результате народных волнений был вынужден покинуть Иран, и к власти пришел предводитель революции, новый лидер страны аятолла Хомейни. В апреле 1979 года по результатам референдума Иран стал исламской республикой. Сегодня за такие картинки в Иране мне было бы очень плохо.
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Сейчас здесь вот так. Манекены около бутика модной женской одежды.
Не знаю, лучше иранцам стало или хуже. Местные жители по-разному воспринимают сегодняшнюю реальность. Ну и понятно, даже если кто относится к ней негативно, то лишний раз рассказывать об этом опасается - можно быть повешенным на кране.
Эти фото не фейк и не фотошоп. Здесь обложки иранского журнала Sepid o Siah за 1974-1977 годы, юмористического Tofigh Magazine и страницы с обольстительными иранскими девушками на фоне знаменитых персидских достопримечательностей из журнала Vogue, который вышел в декабре 1969 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Никаких хиджабов, платков и стеснения в глазах. Фотографии Генри Кларка, сделанные для журнала Vogue в Исфахане, Ширазе и Персеполисе в 1969 году.
А потом была исламская революция 1979 года. Шах Мохаммед Реза, который все послевоенные годы активно проводил политику вестернизации и деисламизации страны, в результате народных волнений был вынужден покинуть Иран, и к власти пришел предводитель революции, новый лидер страны аятолла Хомейни. В апреле 1979 года по результатам референдума Иран стал исламской республикой. Сегодня за такие картинки в Иране мне было бы очень плохо.
Читайте также: Оперативно: женщине вернули украденный кошелек через 18 лет
Сейчас здесь вот так. Манекены около бутика модной женской одежды.
Не знаю, лучше иранцам стало или хуже. Местные жители по-разному воспринимают сегодняшнюю реальность. Ну и понятно, даже если кто относится к ней негативно, то лишний раз рассказывать об этом опасается - можно быть повешенным на кране.
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