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Раздел: Фоторепортажи  
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Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото

Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. ФотоСнимки и модных журналов.

Эти фото не фейк и не фотошоп. Здесь обложки иранского журнала Sepid o Siah за 1974-1977 годы, юмористического Tofigh Magazine и страницы с обольстительными иранскими девушками на фоне знаменитых персидских достопримечательностей из журнала Vogue, который вышел в декабре 1969 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Никаких хиджабов, платков и стеснения в глазах. Фотографии Генри Кларка, сделанные для журнала Vogue в Исфахане, Ширазе и Персеполисе в 1969 году.

Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото
Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото


А потом была исламская революция 1979 года. Шах Мохаммед Реза, который все послевоенные годы активно проводил политику вестернизации и деисламизации страны, в результате народных волнений был вынужден покинуть Иран, и к власти пришел предводитель революции, новый лидер страны аятолла Хомейни. В апреле 1979 года по результатам референдума Иран стал исламской республикой. Сегодня за такие картинки в Иране мне было бы очень плохо.

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Сейчас здесь вот так. Манекены около бутика модной женской одежды.

Редкие снимки Ирана, сделанные сорок лет назад. Фото


Не знаю, лучше иранцам стало или хуже. Местные жители по-разному воспринимают сегодняшнюю реальность. Ну и понятно, даже если кто относится к ней негативно, то лишний раз рассказывать об этом опасается - можно быть повешенным на кране.
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 Теги: иран, история

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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