Раздел: Фоторепортажи
Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото
Здесь раньше кипела жизнь.
Небольшой городок, скромно затерявшийся в горных просторах Грузии, настолько поразил воображение путешественника, фотографа и учредителя бюро TEG - Павла Макарова, что он провел несколько суток в нем, катаясь на главной достопримечательности города - многочисленных канатных дорогах. Чиатура - шахтерский город, расположенный по двум сторонам ущелья, в котором находятся десятки действующих и сломанных фуникулеров, построенных в 1950-х годах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Город-призрак буквально пронизан духом советской эпохи, полуразрушенными домами и ощущением безысходности. А ведь когда-то, во времена СССР, ему пророчили большое будущее - по добыче огромных запасов руды и марганца. Время берет свое, о городе забыли.
Текст и фотографии: Павел Макаров
Фуникулер проезжает над дачными участками.
Проезжая над рекой Квирилой. Вид с крыши кабинки действующей канатной дороги.
Ключевая достопримечательность города - марганцевые рудники, которые находятся по всей окрестности Чиатуры. Любой желающий, приехавший сюда, может наблюдать процесс добычи марганца.
Марганцевое месторождение в Чиатуре насчитывает более 100 лет. Здесь функционируют шесть шахт по добыче марганца, вокруг которых и развивается сеть канатных дорог.
Уже более 60 лет так и живут местные жители в Чиатуре - размеренно, не торопясь, вспоминая времена былого могущества СССР. Город чем-то напоминает сегодняшний Байконур или Чернобыль…
К окраине города ущелье сужается, оставляя место лишь для дороги, реки, ж/д линии и канатных станций. Жилых домов намного меньше, но именно отсюда отходят канатные дороги к шахтам.
На сегодняшний день Чиатура остается единственным в мире городом с самым большим количеством подъемников, которые используются в качестве бесплатного общественного транспорта.
Ночной вид на центр города, в котором находятся базар, автостанция, ж/д вокзал и три канатные станции. От центра тянется дорога в Сачхере, вдоль которой и расположился город.
Оператор канатной дороги рассказывает множество интересных и трагичных историй. Бывали случаи обрыва троса канатной дороги, случаи отказа тормозов с летальным исходом.
Механик одной из канатных дорог показывает ее устройство. Все просто - электродвигатель, ручная и автоматическая система тормозов. В случае отключения электричества возможно вручную при помощи ручной тяги довести вагончик фуникулера до места назначения.
Чиатура находится в 220 км от Тбилиси, и добраться до нее можно на поезде либо автомобиле.
Город продолжают покидать местные жители. Одна из многочисленных покинутых квартир города.
Люди уезжают из этого места в Тбилиси, в Россию, оставляя вещи и документы.
На этой кухне уже давно никто не готовил.
Это квартира в 12-этажном доме, в котором около 60% квартир заброшено. Отопления в доме нет, люди греются буржуйками.
Заброшенные ветки железной дороги.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Так перемещается добываемый марганец.
Чиатура - нетуристический город. Тем не менее посетить его стоит, ведь это атмосферное и уникальное место со своим неторопливым бытом, гостеприимством местных жителей и невероятной красотой видов.
Небольшой городок, скромно затерявшийся в горных просторах Грузии, настолько поразил воображение путешественника, фотографа и учредителя бюро TEG - Павла Макарова, что он провел несколько суток в нем, катаясь на главной достопримечательности города - многочисленных канатных дорогах. Чиатура - шахтерский город, расположенный по двум сторонам ущелья, в котором находятся десятки действующих и сломанных фуникулеров, построенных в 1950-х годах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Город-призрак буквально пронизан духом советской эпохи, полуразрушенными домами и ощущением безысходности. А ведь когда-то, во времена СССР, ему пророчили большое будущее - по добыче огромных запасов руды и марганца. Время берет свое, о городе забыли.
Текст и фотографии: Павел Макаров
Фуникулер проезжает над дачными участками.
Проезжая над рекой Квирилой. Вид с крыши кабинки действующей канатной дороги.
Ключевая достопримечательность города - марганцевые рудники, которые находятся по всей окрестности Чиатуры. Любой желающий, приехавший сюда, может наблюдать процесс добычи марганца.
Марганцевое месторождение в Чиатуре насчитывает более 100 лет. Здесь функционируют шесть шахт по добыче марганца, вокруг которых и развивается сеть канатных дорог.
Уже более 60 лет так и живут местные жители в Чиатуре - размеренно, не торопясь, вспоминая времена былого могущества СССР. Город чем-то напоминает сегодняшний Байконур или Чернобыль…
К окраине города ущелье сужается, оставляя место лишь для дороги, реки, ж/д линии и канатных станций. Жилых домов намного меньше, но именно отсюда отходят канатные дороги к шахтам.
На сегодняшний день Чиатура остается единственным в мире городом с самым большим количеством подъемников, которые используются в качестве бесплатного общественного транспорта.
Ночной вид на центр города, в котором находятся базар, автостанция, ж/д вокзал и три канатные станции. От центра тянется дорога в Сачхере, вдоль которой и расположился город.
Оператор канатной дороги рассказывает множество интересных и трагичных историй. Бывали случаи обрыва троса канатной дороги, случаи отказа тормозов с летальным исходом.
Механик одной из канатных дорог показывает ее устройство. Все просто - электродвигатель, ручная и автоматическая система тормозов. В случае отключения электричества возможно вручную при помощи ручной тяги довести вагончик фуникулера до места назначения.
Чиатура находится в 220 км от Тбилиси, и добраться до нее можно на поезде либо автомобиле.
Город продолжают покидать местные жители. Одна из многочисленных покинутых квартир города.
Люди уезжают из этого места в Тбилиси, в Россию, оставляя вещи и документы.
На этой кухне уже давно никто не готовил.
Это квартира в 12-этажном доме, в котором около 60% квартир заброшено. Отопления в доме нет, люди греются буржуйками.
Заброшенные ветки железной дороги.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Так перемещается добываемый марганец.
Чиатура - нетуристический город. Тем не менее посетить его стоит, ведь это атмосферное и уникальное место со своим неторопливым бытом, гостеприимством местных жителей и невероятной красотой видов.
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