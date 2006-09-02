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Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. ФотоЗдесь раньше кипела жизнь.

Небольшой городок, скромно затерявшийся в горных просторах Грузии, настолько поразил воображение путешественника, фотографа и учредителя бюро TEG - Павла Макарова, что он провел несколько суток в нем, катаясь на главной достопримечательности города - многочисленных канатных дорогах. Чиатура - шахтерский город, расположенный по двум сторонам ущелья, в котором находятся десятки действующих и сломанных фуникулеров, построенных в 1950-х годах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Город-призрак буквально пронизан духом советской эпохи, полуразрушенными домами и ощущением безысходности. А ведь когда-то, во времена СССР, ему пророчили большое будущее - по добыче огромных запасов руды и марганца. Время берет свое, о городе забыли.

Текст и фотографии: Павел Макаров

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Фуникулер проезжает над дачными участками.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Проезжая над рекой Квирилой. Вид с крыши кабинки действующей канатной дороги.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Ключевая достопримечательность города - марганцевые рудники, которые находятся по всей окрестности Чиатуры. Любой желающий, приехавший сюда, может наблюдать процесс добычи марганца.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Марганцевое месторождение в Чиатуре насчитывает более 100 лет. Здесь функционируют шесть шахт по добыче марганца, вокруг которых и развивается сеть канатных дорог.

Уже более 60 лет так и живут местные жители в Чиатуре - размеренно, не торопясь, вспоминая времена былого могущества СССР. Город чем-то напоминает сегодняшний Байконур или Чернобыль…

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


К окраине города ущелье сужается, оставляя место лишь для дороги, реки, ж/д линии и канатных станций. Жилых домов намного меньше, но именно отсюда отходят канатные дороги к шахтам.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


На сегодняшний день Чиатура остается единственным в мире городом с самым большим количеством подъемников, которые используются в качестве бесплатного общественного транспорта.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Ночной вид на центр города, в котором находятся базар, автостанция, ж/д вокзал и три канатные станции. От центра тянется дорога в Сачхере, вдоль которой и расположился город.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Оператор канатной дороги рассказывает множество интересных и трагичных историй. Бывали случаи обрыва троса канатной дороги, случаи отказа тормозов с летальным исходом.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Механик одной из канатных дорог показывает ее устройство. Все просто - электродвигатель, ручная и автоматическая система тормозов. В случае отключения электричества возможно вручную при помощи ручной тяги довести вагончик фуникулера до места назначения.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Чиатура находится в 220 км от Тбилиси, и добраться до нее можно на поезде либо автомобиле.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Город продолжают покидать местные жители. Одна из многочисленных покинутых квартир города.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Люди уезжают из этого места в Тбилиси, в Россию, оставляя вещи и документы.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


На этой кухне уже давно никто не готовил.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Это квартира в 12-этажном доме, в котором около 60% квартир заброшено. Отопления в доме нет, люди греются буржуйками.

Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Заброшенные ветки железной дороги.

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Прогулка по исчезающему шахтерскому городку в Грузии. Фото


Так перемещается добываемый марганец.
Чиатура - нетуристический город. Тем не менее посетить его стоит, ведь это атмосферное и уникальное место со своим неторопливым бытом, гостеприимством местных жителей и невероятной красотой видов.

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 Теги: Грузия, заброшенные места

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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