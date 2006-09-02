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Раздел: Фоторепортажи  
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Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. Фото

Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. ФотоНеобычный ресторан в Греции.

Ресторан Costa Navarino Resort расположенный на пляже в Греции, завораживает посетителей необычно спроектированным потолком. Под воздействием воздушного потока, потолок колышется, создавая впечатление движущихся волн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

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Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. Фото
Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. Фото
Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. Фото
Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. Фото
Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. Фото
Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. Фото
Создан уникальный ресторан с «волнами» на потолке. Фото
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 Теги: ресторан, туризм

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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