Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото

Звезды тоже не всегда выглядели идеально.



Сейчас по этим мужчинам сохнут все женщины мира. А ты давно пересматривал свои детские фото? Сложно было узнать в том человеке себя? Так уж выходит, что с возрастом многие из нас меняются до неузнаваемости, но, глядя ежедневно в зеркало, этого не замечаешь. Так и с актерами, видя их на экранах, мы не вегда можем заметить изменения, если речь не о кардинальной смене имиджа. Потому и складывается ощущение, что они всегда были такими накачанными красавцами, сложно верить, что когда-то ты мог пройти мимо неприметного паренька, который через несколько лет станет иконой для женщин. Но таких вот превращений пруд пруди, и мы докажем это, передает







Генри Кавилл



Кто бы мог подумать, что нынешного Супермена в школе дразнили «толстый Кавилл». Сбросив 10 килограмм для своей первой роли, Генри не прогадал. Съемки в комикс-муви пошли актеру на пользу, что прекрасно видно в его последнем фильме «Миссия невыполнима: Фоллаут».







Крис Эванс



Похожий путь прошла и нынешняя звезда конкурирующей вселенной Капитан Америка. Вот только Крис не был толстячком, как раз наоборот. Собственно, его жизнь напоминает судьбу его героя, сложно не поверить, что актеру действительно ввели суперсыворотку.







Себастиан Стэн



Так уж наверное современный мир устроен, что фильмы по комиксам делают обычных актеров топовыми красавчиками. Себастиан - румынский эмигрант, мечтавший стать космонавтом, но тогда лишний вес помешал ему осуществить мечту. Зато теперь Зимний солдат в его исполнении - неотъемлемая часть киновселенной Marvel. Зато теперь Зимний солдат в его исполнении неотъемлимая часть киновселенной Marvel.







Камерон Монахэн



Последний раз о комиксах, честно. Согласись, сложно представить этого рыжего веснушчатого парнишку в роли безумного злодея Готэма - Джокера. Но того парнишки уже давно нет.







Дэниел Шарман



Чрезмерная худоба и неуклюжесть не помешали парню время от времени играть в театре, хоть ему и поручали различные странные роли. Но Дэниел занялся собой и в 2011 году получил роль... бога войны Ареса! С тех пор карьера парня идет в гору.







Ричард Мэдден



С 11 лет Ричард перебивался маленькими ролями в ситкомах и фильмах, пока не взялся за голову. Он сбросил несколько килограммов, отрастил бороду и стал королем Севера.







Лиам Пейн



Сегодня Лиам известен на весь мир, как участник бой-бенда One Direction, а ведь когда-то его настолько не любили в школе, что у парня почти не было друзей. Даже свое 16-летие ему пришлось отмечать в одиночестве.







Аарон Тейлор-Джонсон



Сложно поверить, но неудачник Дейв Лизевски из фильма «Пипец», красавец Вронский из «Анны Карениной» это один и тот же парень! И да, он тоже успел засветиться в комикс-муви.







Мэттью Льюис



Здесь комментарии излишни, а не включить его сюда было преступлением. Невилл уже может использовать магию вне Хогвартса.







Джош Пек



Джош был вполне успешным и популярным, но ему надоели роли забавных толстячков, и он решил кардинально изменить жизнь. Теперь он завоевывает славу на новом поприще.







Тэрон Эджертон



До 2015 года об этом парне никто и не слышал, но «Кингсман» Мэттью Вона зажег в Голливуде новую звезду. А судя по его старым снимкам, парень проделал большую работу ради этой роли.







Мэтт Коэн



Многие фанаты «Сверхъестественного» сразу узнают на правом снимке отца Сэма и Дина Винчестеров, а вот на левом неизвестный мужчина. Но так кажется, это и есть Мэтт, просто парой лет раньше.







Джуд Лоу



Глядя на этого белокурого парнишку, вряд ли кто-то предположит, что из него вскоре вырастет самый настоящий похититель женских сердец. С нетерпением ждем его появления в роли профессора Дамблдора.







Джастин Тимберлейк



Видать, именно странные кудри мешали Джастину сделать свою сверхуспешную карьеру пораньше. Сейчас он популярный актер и музыкант, а, что важнее, еще и счастливый отец.







Николас Холт



Все помнят шикарную ленту «Мой мальчик» и Хью Гранта, который получил тогда множество наград, а вот мальчик мало кому запомнился. Сегодня тот самый мальчик снялся в нескольких крупнобюджетных лентах и является звездой Людей Икс.







Зак Эфрон



А Зак-то, оказывается, непрост, некогда щуплый паренек в свои 30 лет уже полжизни провел в кино. И стоит заметить, от фильма к фильму он становится только лучше.







Джейк Джилленхол



Из обычного паренька неожиданно для всех вырос один из самых желанных холостяков Голливуда, чье сердце еще не смогла покорить ни одна женщина.



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Если честно, уже, пожалуй, даже не удивительно, подобное происходит сплошь и рядом, главное - иметь желание и волю изменить себя к лучшему, да и немного помощи от генов не помешает. Зато этих парней можно уважать за то, кем они стали, и любить за роли, которые они играют. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сейчас по этим мужчинам сохнут все женщины мира. А ты давно пересматривал свои детские фото? Сложно было узнать в том человеке себя? Так уж выходит, что с возрастом многие из нас меняются до неузнаваемости, но, глядя ежедневно в зеркало, этого не замечаешь. Так и с актерами, видя их на экранах, мы не вегда можем заметить изменения, если речь не о кардинальной смене имиджа. Потому и складывается ощущение, что они всегда были такими накачанными красавцами, сложно верить, что когда-то ты мог пройти мимо неприметного паренька, который через несколько лет станет иконой для женщин. Но таких вот превращений пруд пруди, и мы докажем это, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Кто бы мог подумать, что нынешного Супермена в школе дразнили «толстый Кавилл». Сбросив 10 килограмм для своей первой роли, Генри не прогадал. Съемки в комикс-муви пошли актеру на пользу, что прекрасно видно в его последнем фильме «Миссия невыполнима: Фоллаут».Похожий путь прошла и нынешняя звезда конкурирующей вселенной Капитан Америка. Вот только Крис не был толстячком, как раз наоборот. Собственно, его жизнь напоминает судьбу его героя, сложно не поверить, что актеру действительно ввели суперсыворотку.Так уж наверное современный мир устроен, что фильмы по комиксам делают обычных актеров топовыми красавчиками. Себастиан - румынский эмигрант, мечтавший стать космонавтом, но тогда лишний вес помешал ему осуществить мечту. Зато теперь Зимний солдат в его исполнении - неотъемлемая часть киновселенной Marvel. Зато теперь Зимний солдат в его исполнении неотъемлимая часть киновселенной Marvel.Последний раз о комиксах, честно. Согласись, сложно представить этого рыжего веснушчатого парнишку в роли безумного злодея Готэма - Джокера. Но того парнишки уже давно нет.Чрезмерная худоба и неуклюжесть не помешали парню время от времени играть в театре, хоть ему и поручали различные странные роли. Но Дэниел занялся собой и в 2011 году получил роль... бога войны Ареса! С тех пор карьера парня идет в гору.С 11 лет Ричард перебивался маленькими ролями в ситкомах и фильмах, пока не взялся за голову. Он сбросил несколько килограммов, отрастил бороду и стал королем Севера.Сегодня Лиам известен на весь мир, как участник бой-бенда One Direction, а ведь когда-то его настолько не любили в школе, что у парня почти не было друзей. Даже свое 16-летие ему пришлось отмечать в одиночестве.Сложно поверить, но неудачник Дейв Лизевски из фильма «Пипец», красавец Вронский из «Анны Карениной» это один и тот же парень! И да, он тоже успел засветиться в комикс-муви.Здесь комментарии излишни, а не включить его сюда было преступлением. Невилл уже может использовать магию вне Хогвартса.Джош был вполне успешным и популярным, но ему надоели роли забавных толстячков, и он решил кардинально изменить жизнь. Теперь он завоевывает славу на новом поприще.До 2015 года об этом парне никто и не слышал, но «Кингсман» Мэттью Вона зажег в Голливуде новую звезду. А судя по его старым снимкам, парень проделал большую работу ради этой роли.Многие фанаты «Сверхъестественного» сразу узнают на правом снимке отца Сэма и Дина Винчестеров, а вот на левом неизвестный мужчина. Но так кажется, это и есть Мэтт, просто парой лет раньше.Глядя на этого белокурого парнишку, вряд ли кто-то предположит, что из него вскоре вырастет самый настоящий похититель женских сердец. С нетерпением ждем его появления в роли профессора Дамблдора.Видать, именно странные кудри мешали Джастину сделать свою сверхуспешную карьеру пораньше. Сейчас он популярный актер и музыкант, а, что важнее, еще и счастливый отец.Все помнят шикарную ленту «Мой мальчик» и Хью Гранта, который получил тогда множество наград, а вот мальчик мало кому запомнился. Сегодня тот самый мальчик снялся в нескольких крупнобюджетных лентах и является звездой Людей Икс.А Зак-то, оказывается, непрост, некогда щуплый паренек в свои 30 лет уже полжизни провел в кино. И стоит заметить, от фильма к фильму он становится только лучше.Из обычного паренька неожиданно для всех вырос один из самых желанных холостяков Голливуда, чье сердце еще не смогла покорить ни одна женщина.Если честно, уже, пожалуй, даже не удивительно, подобное происходит сплошь и рядом, главное - иметь желание и волю изменить себя к лучшему, да и немного помощи от генов не помешает. Зато этих парней можно уважать за то, кем они стали, и любить за роли, которые они играют.



