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Раздел: Фоторепортажи  
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Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». ФотоЗвезды тоже не всегда выглядели идеально.

Сейчас по этим мужчинам сохнут все женщины мира. А ты давно пересматривал свои детские фото? Сложно было узнать в том человеке себя? Так уж выходит, что с возрастом многие из нас меняются до неузнаваемости, но, глядя ежедневно в зеркало, этого не замечаешь. Так и с актерами, видя их на экранах, мы не вегда можем заметить изменения, если речь не о кардинальной смене имиджа. Потому и складывается ощущение, что они всегда были такими накачанными красавцами, сложно верить, что когда-то ты мог пройти мимо неприметного паренька, который через несколько лет станет иконой для женщин. Но таких вот превращений пруд пруди, и мы докажем это, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Генри Кавилл

Кто бы мог подумать, что нынешного Супермена в школе дразнили «толстый Кавилл». Сбросив 10 килограмм для своей первой роли, Генри не прогадал. Съемки в комикс-муви пошли актеру на пользу, что прекрасно видно в его последнем фильме «Миссия невыполнима: Фоллаут».

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Крис Эванс

Похожий путь прошла и нынешняя звезда конкурирующей вселенной Капитан Америка. Вот только Крис не был толстячком, как раз наоборот. Собственно, его жизнь напоминает судьбу его героя, сложно не поверить, что актеру действительно ввели суперсыворотку.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Себастиан Стэн

Так уж наверное современный мир устроен, что фильмы по комиксам делают обычных актеров топовыми красавчиками. Себастиан - румынский эмигрант, мечтавший стать космонавтом, но тогда лишний вес помешал ему осуществить мечту. Зато теперь Зимний солдат в его исполнении - неотъемлемая часть киновселенной Marvel. Зато теперь Зимний солдат в его исполнении неотъемлимая часть киновселенной Marvel.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Камерон Монахэн

Последний раз о комиксах, честно. Согласись, сложно представить этого рыжего веснушчатого парнишку в роли безумного злодея Готэма - Джокера. Но того парнишки уже давно нет.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Дэниел Шарман

Чрезмерная худоба и неуклюжесть не помешали парню время от времени играть в театре, хоть ему и поручали различные странные роли. Но Дэниел занялся собой и в 2011 году получил роль... бога войны Ареса! С тех пор карьера парня идет в гору.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Ричард Мэдден

С 11 лет Ричард перебивался маленькими ролями в ситкомах и фильмах, пока не взялся за голову. Он сбросил несколько килограммов, отрастил бороду и стал королем Севера.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Лиам Пейн

Сегодня Лиам известен на весь мир, как участник бой-бенда One Direction, а ведь когда-то его настолько не любили в школе, что у парня почти не было друзей. Даже свое 16-летие ему пришлось отмечать в одиночестве.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Аарон Тейлор-Джонсон

Сложно поверить, но неудачник Дейв Лизевски из фильма «Пипец», красавец Вронский из «Анны Карениной» это один и тот же парень! И да, он тоже успел засветиться в комикс-муви.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Мэттью Льюис

Здесь комментарии излишни, а не включить его сюда было преступлением. Невилл уже может использовать магию вне Хогвартса.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Джош Пек

Джош был вполне успешным и популярным, но ему надоели роли забавных толстячков, и он решил кардинально изменить жизнь. Теперь он завоевывает славу на новом поприще.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Тэрон Эджертон

До 2015 года об этом парне никто и не слышал, но «Кингсман» Мэттью Вона зажег в Голливуде новую звезду. А судя по его старым снимкам, парень проделал большую работу ради этой роли.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Мэтт Коэн

Многие фанаты «Сверхъестественного» сразу узнают на правом снимке отца Сэма и Дина Винчестеров, а вот на левом неизвестный мужчина. Но так кажется, это и есть Мэтт, просто парой лет раньше.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Джуд Лоу

Глядя на этого белокурого парнишку, вряд ли кто-то предположит, что из него вскоре вырастет самый настоящий похититель женских сердец. С нетерпением ждем его появления в роли профессора Дамблдора.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Джастин Тимберлейк

Видать, именно странные кудри мешали Джастину сделать свою сверхуспешную карьеру пораньше. Сейчас он популярный актер и музыкант, а, что важнее, еще и счастливый отец.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Николас Холт

Все помнят шикарную ленту «Мой мальчик» и Хью Гранта, который получил тогда множество наград, а вот мальчик мало кому запомнился. Сегодня тот самый мальчик снялся в нескольких крупнобюджетных лентах и является звездой Людей Икс.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Зак Эфрон

А Зак-то, оказывается, непрост, некогда щуплый паренек в свои 30 лет уже полжизни провел в кино. И стоит заметить, от фильма к фильму он становится только лучше.

Известные красавцы, которые в детстве были «гадкими утятами». Фото


Джейк Джилленхол

Из обычного паренька неожиданно для всех вырос один из самых желанных холостяков Голливуда, чье сердце еще не смогла покорить ни одна женщина.

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Если честно, уже, пожалуй, даже не удивительно, подобное происходит сплошь и рядом, главное - иметь желание и волю изменить себя к лучшему, да и немного помощи от генов не помешает. Зато этих парней можно уважать за то, кем они стали, и любить за роли, которые они играют.
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 Теги: красавцы, звезды

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Сегодня, 16:24 » Автор: Анна Мартынова
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