В Сети показали, что происходит за кадром идеальных снимков в Instagram. Фото

Красивые фотографии зачастую создаются в необычных условиях.



Британская компания Wren Kitchens, которая занимается созданием, производством и продажей кухонь, попросила популярных блогеров показать, что происходит за кадром красочных «идеальных» фотографий еды, которые так часто мы можем увидеть в Instagram, сообщает



Присланные фотографии как нельзя лучше продемонстрировали, что фильтры и удачно выбранный ракурс могут приукрасить реальность и превратить обычную фотографию в произведение искусства.



Представители Wren Kitchens хотели показать, что не существует такого понятия, как «идеальная семья». Многим блогерам, которые рассказывают о своих семьях, приходится представлять свой дом и свою жизнь в радужных красках, создавая ощущение того, что они являются идеальными родителями с такими же детьми, повсюду порядок и чистота.



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Согласитесь, это далеко от нашей действительности.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Британская компания Wren Kitchens, которая занимается созданием, производством и продажей кухонь, попросила популярных блогеров показать, что происходит за кадром красочных «идеальных» фотографий еды, которые так часто мы можем увидеть в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Присланные фотографии как нельзя лучше продемонстрировали, что фильтры и удачно выбранный ракурс могут приукрасить реальность и превратить обычную фотографию в произведение искусства.Представители Wren Kitchens хотели показать, что не существует такого понятия, как «идеальная семья». Многим блогерам, которые рассказывают о своих семьях, приходится представлять свой дом и свою жизнь в радужных красках, создавая ощущение того, что они являются идеальными родителями с такими же детьми, повсюду порядок и чистота.Согласитесь, это далеко от нашей действительности.



