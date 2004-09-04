Раздел: Фоторепортажи
В Сети показали, что происходит за кадром идеальных снимков в Instagram. Фото
Красивые фотографии зачастую создаются в необычных условиях.
Британская компания Wren Kitchens, которая занимается созданием, производством и продажей кухонь, попросила популярных блогеров показать, что происходит за кадром красочных «идеальных» фотографий еды, которые так часто мы можем увидеть в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Присланные фотографии как нельзя лучше продемонстрировали, что фильтры и удачно выбранный ракурс могут приукрасить реальность и превратить обычную фотографию в произведение искусства.
Представители Wren Kitchens хотели показать, что не существует такого понятия, как «идеальная семья». Многим блогерам, которые рассказывают о своих семьях, приходится представлять свой дом и свою жизнь в радужных красках, создавая ощущение того, что они являются идеальными родителями с такими же детьми, повсюду порядок и чистота.
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Согласитесь, это далеко от нашей действительности.
Британская компания Wren Kitchens, которая занимается созданием, производством и продажей кухонь, попросила популярных блогеров показать, что происходит за кадром красочных «идеальных» фотографий еды, которые так часто мы можем увидеть в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Присланные фотографии как нельзя лучше продемонстрировали, что фильтры и удачно выбранный ракурс могут приукрасить реальность и превратить обычную фотографию в произведение искусства.
Представители Wren Kitchens хотели показать, что не существует такого понятия, как «идеальная семья». Многим блогерам, которые рассказывают о своих семьях, приходится представлять свой дом и свою жизнь в радужных красках, создавая ощущение того, что они являются идеальными родителями с такими же детьми, повсюду порядок и чистота.
Читайте также: Корейский мастер создает удивительные минималистичные тату. Фото
Согласитесь, это далеко от нашей действительности.
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