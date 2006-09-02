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Американец из-за преступника-двойника 17 лет провел в тюрьме. Фото

Американец из-за преступника-двойника 17 лет провел в тюрьме. ФотоОшибка перечеркнула его жизнь.

В США машина правосудия редко ошибается, потому принято не доверять историям невинно осужденных. Но на этот раз суд штата Канзас дал маху. Бывший заключенный подал иск на выплату компенсации в один миллион долларов за долгие 17 лет, проведенные за решеткой. Мужчина попал в тюрьму только за то, что оказался похож на реального преступника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Ошибка правосудия стоила ему 17 лет заключения. Ричард Энтони Джонс считает, что теперь пришла очередь Канзаса платить по счетам. Чтобы восстановить жизнь в прежнем статусе, он требует снять все обвинения, изъять из архива и уничтожить материалы дела. Бывший заключенный оценивает понесенный ущерб в 1,1 миллионов долларов. Учитывая семейное положение пострадавшего, штату Канзас предстоит раскошелится на медицинскую страховку для всех членов его семьи и высшее образование для двух дочерей.

Американец из-за преступника-двойника 17 лет провел в тюрьме. Фото


42-летний Ричард Джонс вскоре после освобождения из тюрьмы в 2017 году

Что произошло

В 1999 году в одном из торговых центров парка Ротланд, что в штате Канзас произошло дерзкое ограбление. Средь бела дня преступник пытался отобрать у женщины сумочку. Она отбивалась и смогла сохранить при себе кошелек, но не сотовый телефон. Пострадавшая упала и получила незначительные травмы колен. Позже это усугубило ситуацию и было использовано обвинением. Дело квалифицировали как ограбление при отягчающих обстоятельствах.

Американец из-за преступника-двойника 17 лет провел в тюрьме. Фото


Многочисленные очевидцы дали словесный портрет грабителя: похожий на мексиканца мужчина по имени Рик, с характерной прической и бородой в стиле афроамериканца. Свидетель с автомобильной стоянки записал номерной знак машины соучастников. Используя эту информацию, детективы задержали водителя. Тот, просматривая полицейский фотоальбом, указал на Ричарда Джонса. Примечательно, что имя Рик часто употребляют, как сокращенное от Ричарда.

Американец из-за преступника-двойника 17 лет провел в тюрьме. Фото


Суд посчитал вину подсудимого Ричарда Джонса настолько очевидной, что ему не помогло даже твердое алиби. В тот день он был в гостях у подруги, которая праздновала день рождения. Многие гости подтвердили, что подсудимый был на вечеринке и не мог в то же время быть на месте преступления. Он остался в доме на ночь, чтобы помочь на следующий день с уборкой дома после праздника.

Алиби подсудимого и свидетели защиты не повлияли на мнение присяжных. Тем более, что прошлое подсудимого не было безоблачным. На его счету уже была судимость по такому же обвинению. Учитывая ее наличие, а также отягчающие обстоятельства, суд приговорил Ричарда Джонса к 19 годам заключения в тюрьме штата Канзас. Осужденный воспользовался правом апелляции, но все равно в итоге попал за решетку.

Будучи в тюрьме, Джонс узнал о благотворительном проекте Midwest Innocence. Команде проекта удалось распутать дело и вернуть свободу невинно осужденному человеку.

Расследование Midwest Innocence

Сотрудники проекта выяснили, что существует другой «Рикки», который также не был примерным гражданином. Рики Ли Амос был поразительно похож на Джонса. Мало того, он жил неподалеку, носил такую же прическу и родился в тот же год.

Американец из-за преступника-двойника 17 лет провел в тюрьме. Фото


Слева - Рики Амос, справа - Ричард Джонс

На основании этих данных адвокаты Midwest Innocence ходатайствовали о пересмотре дела в суде. Свидетели преступления пришли в замешательство, когда увидели фотографии двух мужчин. На этот раз они не могли с уверенностью сказать, что Ричард Джонс является тем самым грабителем. Судье пришлось аннулировать ранее выдвинутое обвинение и освободить осужденного в июне 2017 года.

Срок давности преступления давно истек, поэтому окружной суд не смог привлечь Рики Амоса к ответственности. К тому же, тот уже отбывал наказание за другое преступление.

Начало новой жизни

В иске Ричарда Джонса против штата Канзас говорится не только о компенсации в 1,1 миллионов долларов. За 17 лет, проведенные в тюрьме, он мог бы получить образование, освоить профессию и сделать карьеру. Также пострадала его репутация и семья. Жена одна воспитывала детей, испытывая большие финансовые затруднения.

Учитывая все эти обстоятельства, защитники указали в петиции требования об оплате медицинской страховки всей семьи, а также высшего образования дочерей Джонса. Защита утверждает, что для успешной реабилитации ему нужны консультации психолога, а также домработница. Стоимость услуг адвокатов не входит в сумму компенсации и штату надлежит оплатить их отдельно.

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Американец из-за преступника-двойника 17 лет провел в тюрьме. Фото


Ричард Джонс с женой.

Ричард Джонс заботится о будущем детей и своей репутации. Поэтому для него очень важно изъять из полицейского архива историю арестов и данные биологических образцов, которые брали у него для экспертизы.

По словам адвокатов, мистер Джонс не держит зла на Рики Амоса, хотя тот и совершил преступление, за которое ему пришлось сидеть за решеткой. Он огорчен, что для обвинения в преступлении достаточно быть похожим на подозреваемого. Ричард Джонс испытал легкое разочарование по поводу двойника, поскольку тот не сознался в содеянном, несмотря на исковый срок давности.
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 Теги: американец, тюрьма

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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