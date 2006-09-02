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Раздел: Фоторепортажи  
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Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. ФотоЗа ними охотятся авантюристы.

Вам никогда не хотелось стать кладоискателем? Ведь существует немало потерянных сокровищ, спрятанных кладов и неоткрытых тайников, которые пока никто не нашел. Так что, всегда можно надеяться, что сокровища ждут именно вас. Конечно, мы не можем дать вам карту в руки, где крестиком отмечен зарытый клад, но мы можем рассказать вам все, что знаем, о ненайденных пока сокровищах, чтобы помочь вам в поисках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Денежная шахта острова Оук

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото


В состав канадской провинции Новая Шотландия входит удивительный остров Оук. Здесь в 1795 году 16-летним подростком и было обнаружено место предполагаемого клада, который якобы спрятали пираты. Несмотря на многочисленные попытки, которые предпринимались с тех пор, никто ничего так и не нашел. Почему же люди думают, что там все-таки есть сокровища? Была найдена каменная плита, расшифровав которую прочли: «На глубине 12 метров два миллиона фунтов погребены».

Забытый рудник голландца

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото


Говорят, на юго-западе США в горах Суеверия есть золотоносный рудник, который обнаружил немецкий иммигрант Джейкоб Вальц. Он держал местоположение рудника в секрете и забрал секрет с собой в могилу. Каждый год на поиски рудника отправляется порядка 8000 человек, но их старания безуспешны. Более того, некоторые искатели трагически погибают в процессе поисков.

Менора из Второго Храма

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото


После того, как храм Соломона был разрушен Навуходоносором II в 586 году до н. э., спустя много лет он был перестроен во Второй Иерусалимский храм в 513 году до нашей эры. К сожалению, Второй храм был также уничтожен римлянами в 70 году н.э., только западная стена храма осталась неповрежденной. Известно, что большая золотая Менора (семиствольный светильник) находилась внутри храма и, вероятно, римляне забрали ее в Рим. То, что с ней случилось потом, остается загадкой. Древнейшая святыня бесследно исчезла.

Золотая Сова

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото


Этот артефакт был спрятан где-то во Франции 24 апреля 1993 года. Французский писатель Реджис Хаузер, также известный как Макс Валентин, создал сложную головоломку для охотников за сокровищами, в которой он дал 11 зашифрованных подсказок, указывающих путь к месту нахождения Золотой Совы. Валентин предполагал, что охота продлится всего 8-14 месяцев, но по сей день никто не нашел сокровища. Нашедшему эту драгоценную птицу было обещано миллион франков.

Императорская печать Китая

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото


Императорская печать Китая, также называемая Хэ Ши Би, представляет собой нефритовый диск. С 221 г. до н. э. она передавалась от императора императору, даже когда династии менялись. Но в период 907 - 960 гг. н.э. легендарная нефритовая печать исчезла. Намного позже было официально объявлено, что драгоценная реликвия пропала. Хотя некоторые утверждают, что это легенда, охотники за сокровищами не оставляют попыток найти утраченную печать.

Потерянные королевские драгоценности Англии

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото


После подписания Великой хартии вольностей, король Иоанн Безземельный, ненавистный и злой монарх, скрывался от своих врагов. В 1216 году его обоз, груженный драгоценностями короны и другими сокровищами, был поглощен водами мутной реки Нин. С тех пор искатели пытаются выяснить, что с ними случилось, но безрезультатно.

Нацистское золото

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото


С конца Второй мировой войны искатели сокровищ подвергают себя опасности, чтобы обнаружить клад в темных глубинах озера Топлиц в Австрии. На протяжении многих лет люди погибали, пытаясь найти золото, спрятанное гитлеровцами. Если кому-то все-таки посчастливиться найти его, он сможет получить около 45 миллиардов долларов.

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Флорентийский бриллиант

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото


Большой желтый бриллиант со 126 гранями первоначально прибыл из Индии и, по слухам, в нем было 137,27 каратов. Этот бриллиант переходил из рук одного богатого правителя к другому, пока наконец не оказался в руках австрийской императорской семьи. После Первой мировой войны они бежали в Швейцарию, взяв с собой бриллиант. С тех пор никто его не видел
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 Теги: сокровища, история

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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