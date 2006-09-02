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Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото

Знаменитые сокровища, которые так и не нашли. Фото

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Древние сокровища, которые так и не удалось отыскать. Фото В истории человечества были бесценные артефакты, которые по разным причинам были утеряны, спрятаны из обладателями или о них попросту забыли.