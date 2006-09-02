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Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. ФотоУ всех свои возможности.

Известный итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) любит путешествовать по миру, общаться с местными жителями и, конечно же, фотографировать их. Поскольку среди его новых знакомых всегда было немало малышей, Габриэле придумал интересное решение: фотографировать детей со всех уголков света вместе с их любимыми игрушками. Так начался проект «Игрушечные истории», в котором Габриэле собрал коллекцию не только детских сокровищ, но и детских эмоций. И вот что он открыл для себя: всех детей, несмотря на их разнообразное происхождение, объединяет естественная радость от самого факта обладания игрушкой, и неважно, владеет ли ребенок целым парком миниатюрных автомобилей или имеет одну плюшевую обезьяну - его гордость за свое сокровище трогает, забавляет и заставляет задуматься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Предлагаем вам взглянуть на этих малышей и попробовать определить по их глазам и улыбкам, прав ли был Габриэле в своих оценках.

Радхика, 6 лет (Мумбаи, Индия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Зи Йи, 3 года (Чунцин, Китай)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Миккель, 3 года (Берген, Норвегия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Алэна, 4 года (Эль Нидо, Филиппины)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Джулиус, 3 года (Лозанна, Швейцария)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Джеронимо, 3 года (Богота, Колумбия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Эней, 4 года (Боулдер, штат Колорадо, США)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Стелла, 4 года (Монтеккьо, Италия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Тайра, 5 лет (Стокгольм, Швеция)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Иви, 3 года (Ла-Пас, Боливия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Оскар, 6 лет (Брэдфорд-на-Эйвоне, Англия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Ватчарапон, 3 года (Бангкок, Таиланд)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Абель, 4 года (Нопальтепек, Мексика)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Луис, 4 года (Буэна Виста, Колумбия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Павел, 5 лет (Киев, Украина)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Эрнесто, 3 года (Флоренция, Италия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Лорен, 6 лет (Мускока, Канада)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Найа, 3 года (Пуэрто-Вьехо де Таламанка, Коста-Рика)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Пупут, 4 года (Убуд, Бали)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Мауди, 3 года (Калулуши, Замбия)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


Ботлхе, 4 года (Маун, Ботсвана)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото


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Таха, 4 года (Бейрут, Ливан)

Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото
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 Теги: дети, игрушки

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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