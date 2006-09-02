Раздел: Фоторепортажи
Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото
У всех свои возможности.
Известный итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) любит путешествовать по миру, общаться с местными жителями и, конечно же, фотографировать их. Поскольку среди его новых знакомых всегда было немало малышей, Габриэле придумал интересное решение: фотографировать детей со всех уголков света вместе с их любимыми игрушками. Так начался проект «Игрушечные истории», в котором Габриэле собрал коллекцию не только детских сокровищ, но и детских эмоций. И вот что он открыл для себя: всех детей, несмотря на их разнообразное происхождение, объединяет естественная радость от самого факта обладания игрушкой, и неважно, владеет ли ребенок целым парком миниатюрных автомобилей или имеет одну плюшевую обезьяну - его гордость за свое сокровище трогает, забавляет и заставляет задуматься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Предлагаем вам взглянуть на этих малышей и попробовать определить по их глазам и улыбкам, прав ли был Габриэле в своих оценках.
Радхика, 6 лет (Мумбаи, Индия)
Зи Йи, 3 года (Чунцин, Китай)
Миккель, 3 года (Берген, Норвегия)
Алэна, 4 года (Эль Нидо, Филиппины)
Джулиус, 3 года (Лозанна, Швейцария)
Джеронимо, 3 года (Богота, Колумбия)
Эней, 4 года (Боулдер, штат Колорадо, США)
Стелла, 4 года (Монтеккьо, Италия)
Тайра, 5 лет (Стокгольм, Швеция)
Иви, 3 года (Ла-Пас, Боливия)
Оскар, 6 лет (Брэдфорд-на-Эйвоне, Англия)
Ватчарапон, 3 года (Бангкок, Таиланд)
Абель, 4 года (Нопальтепек, Мексика)
Луис, 4 года (Буэна Виста, Колумбия)
Павел, 5 лет (Киев, Украина)
Эрнесто, 3 года (Флоренция, Италия)
Лорен, 6 лет (Мускока, Канада)
Найа, 3 года (Пуэрто-Вьехо де Таламанка, Коста-Рика)
Пупут, 4 года (Убуд, Бали)
Мауди, 3 года (Калулуши, Замбия)
Ботлхе, 4 года (Маун, Ботсвана)
Читайте также: Фестиваль «Burning Man 2018» в ярких снимках. Фото
Таха, 4 года (Бейрут, Ливан)
Известный итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) любит путешествовать по миру, общаться с местными жителями и, конечно же, фотографировать их. Поскольку среди его новых знакомых всегда было немало малышей, Габриэле придумал интересное решение: фотографировать детей со всех уголков света вместе с их любимыми игрушками. Так начался проект «Игрушечные истории», в котором Габриэле собрал коллекцию не только детских сокровищ, но и детских эмоций. И вот что он открыл для себя: всех детей, несмотря на их разнообразное происхождение, объединяет естественная радость от самого факта обладания игрушкой, и неважно, владеет ли ребенок целым парком миниатюрных автомобилей или имеет одну плюшевую обезьяну - его гордость за свое сокровище трогает, забавляет и заставляет задуматься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Предлагаем вам взглянуть на этих малышей и попробовать определить по их глазам и улыбкам, прав ли был Габриэле в своих оценках.
Радхика, 6 лет (Мумбаи, Индия)
Зи Йи, 3 года (Чунцин, Китай)
Миккель, 3 года (Берген, Норвегия)
Алэна, 4 года (Эль Нидо, Филиппины)
Джулиус, 3 года (Лозанна, Швейцария)
Джеронимо, 3 года (Богота, Колумбия)
Эней, 4 года (Боулдер, штат Колорадо, США)
Стелла, 4 года (Монтеккьо, Италия)
Тайра, 5 лет (Стокгольм, Швеция)
Иви, 3 года (Ла-Пас, Боливия)
Оскар, 6 лет (Брэдфорд-на-Эйвоне, Англия)
Ватчарапон, 3 года (Бангкок, Таиланд)
Абель, 4 года (Нопальтепек, Мексика)
Луис, 4 года (Буэна Виста, Колумбия)
Павел, 5 лет (Киев, Украина)
Эрнесто, 3 года (Флоренция, Италия)
Лорен, 6 лет (Мускока, Канада)
Найа, 3 года (Пуэрто-Вьехо де Таламанка, Коста-Рика)
Пупут, 4 года (Убуд, Бали)
Мауди, 3 года (Калулуши, Замбия)
Ботлхе, 4 года (Маун, Ботсвана)
Читайте также: Фестиваль «Burning Man 2018» в ярких снимках. Фото
Таха, 4 года (Бейрут, Ливан)
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