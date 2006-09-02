Дети со всего мира показали свои любимые игрушки. Фото

У всех свои возможности.



Известный итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) любит путешествовать по миру, общаться с местными жителями и, конечно же, фотографировать их. Поскольку среди его новых знакомых всегда было немало малышей, Габриэле придумал интересное решение: фотографировать детей со всех уголков света вместе с их любимыми игрушками. Так начался проект «Игрушечные истории», в котором Габриэле собрал коллекцию не только детских сокровищ, но и детских эмоций. И вот что он открыл для себя: всех детей, несмотря на их разнообразное происхождение, объединяет естественная радость от самого факта обладания игрушкой, и неважно, владеет ли ребенок целым парком миниатюрных автомобилей или имеет одну плюшевую обезьяну - его гордость за свое сокровище трогает, забавляет и заставляет задуматься, передает



Предлагаем вам взглянуть на этих малышей и попробовать определить по их глазам и улыбкам, прав ли был Габриэле в своих оценках.



Радхика, 6 лет (Мумбаи, Индия)







Зи Йи, 3 года (Чунцин, Китай)







Миккель, 3 года (Берген, Норвегия)







Алэна, 4 года (Эль Нидо, Филиппины)







Джулиус, 3 года (Лозанна, Швейцария)







Джеронимо, 3 года (Богота, Колумбия)







Эней, 4 года (Боулдер, штат Колорадо, США)







Стелла, 4 года (Монтеккьо, Италия)







Тайра, 5 лет (Стокгольм, Швеция)







Иви, 3 года (Ла-Пас, Боливия)







Оскар, 6 лет (Брэдфорд-на-Эйвоне, Англия)







Ватчарапон, 3 года (Бангкок, Таиланд)







Абель, 4 года (Нопальтепек, Мексика)







Луис, 4 года (Буэна Виста, Колумбия)







Павел, 5 лет (Киев, Украина)







Эрнесто, 3 года (Флоренция, Италия)







Лорен, 6 лет (Мускока, Канада)







Найа, 3 года (Пуэрто-Вьехо де Таламанка, Коста-Рика)







Пупут, 4 года (Убуд, Бали)







Мауди, 3 года (Калулуши, Замбия)







Ботлхе, 4 года (Маун, Ботсвана)







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Таха, 4 года (Бейрут, Ливан)





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Известный итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) любит путешествовать по миру, общаться с местными жителями и, конечно же, фотографировать их. Поскольку среди его новых знакомых всегда было немало малышей, Габриэле придумал интересное решение: фотографировать детей со всех уголков света вместе с их любимыми игрушками. Так начался проект «Игрушечные истории», в котором Габриэле собрал коллекцию не только детских сокровищ, но и детских эмоций. И вот что он открыл для себя: всех детей, несмотря на их разнообразное происхождение, объединяет естественная радость от самого факта обладания игрушкой, и неважно, владеет ли ребенок целым парком миниатюрных автомобилей или имеет одну плюшевую обезьяну - его гордость за свое сокровище трогает, забавляет и заставляет задуматься, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство Предлагаем вам взглянуть на этих малышей и попробовать определить по их глазам и улыбкам, прав ли был Габриэле в своих оценках.Радхика, 6 лет (Мумбаи, Индия)Зи Йи, 3 года (Чунцин, Китай)Миккель, 3 года (Берген, Норвегия)Алэна, 4 года (Эль Нидо, Филиппины)Джулиус, 3 года (Лозанна, Швейцария)Джеронимо, 3 года (Богота, Колумбия)Эней, 4 года (Боулдер, штат Колорадо, США)Стелла, 4 года (Монтеккьо, Италия)Тайра, 5 лет (Стокгольм, Швеция)Иви, 3 года (Ла-Пас, Боливия)Оскар, 6 лет (Брэдфорд-на-Эйвоне, Англия)Ватчарапон, 3 года (Бангкок, Таиланд)Абель, 4 года (Нопальтепек, Мексика)Луис, 4 года (Буэна Виста, Колумбия)Павел, 5 лет (Киев, Украина)Эрнесто, 3 года (Флоренция, Италия)Лорен, 6 лет (Мускока, Канада)Найа, 3 года (Пуэрто-Вьехо де Таламанка, Коста-Рика)Пупут, 4 года (Убуд, Бали)Мауди, 3 года (Калулуши, Замбия)Ботлхе, 4 года (Маун, Ботсвана)Таха, 4 года (Бейрут, Ливан)ti



