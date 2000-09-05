Необычные снимки одного из лучших в мире свадебных фотографов. Фото

Свадебные снимки могут быть не скучными.



Ещё совсем недавно фотографов, которые специализировались на съемке свадебных церемоний, особо не уважали. Лишь недавно общество стало признавать талант этих мастеров. И действительно – не уважать их и не считать мастерами стало уже просто невозможным. Ведь только один человек, который пришел фотографировать на чью-то свадьбу, снимает и свадебный стол, и букеты цветов в руках у молодоженов, создает портреты присутствующих… Как фотограф-предметник, он снимает свадебные кольца и другие атрибуты свадебного торжества, как пейзажист – запечатлевает красоты природы, на фоне которых развиваются события. Но все же самое главное качество фотографа, снимающего свадьбы – это его талант как фоторепортера. Ведь ему необходимо запечатлеть все моменты, все детали свадебной церемонии. А это ох как непросто! Многое нужно предвидеть, предчувствовать заранее и нажать на спусковую кнопку фотокамеры не до и не после, а в самый нужный момент, передает



Короче, сегодня свадебные фотографы снимают, выходя намного шире за тот круг своих обязанностей, который был очерчен всего лишь несколько лет назад. И в этой сфере фотографического искусства стало появляться все больше и больше известных мастеров. И, конечно же, среди них, работающих в наше время, общество выделило самых влиятельных, самых талантливых свадебных фотографов мира. Сегодня мы расскажем, пожалуй. о самом лучшем из них. Это – Кристиан От.



Многие коллеги и теоретики называют Кристиана Ота везунчиком. Его считают одним из немногих, кому фотографирование свадебных церемоний подарила абсолютно все, о чем только может мечтать по настоящему творческий человек, настоящий художник, творческая личность. Кристиан – поистине баловень судьбы. Это фотограф. которого все боготворят за то, что он способен запечатлеть в своих фотографиях сочетание благородства традиций, простоты реальной жизни и поистине остроты эмоций, которые обуревают людей в самый, пожалуй, знаменательный день их жизни – в день свадьбы.



























Кристиан От никогда не отчаивается и никогда не сдается. Конкуренцию у своих коллег по творческому цеху он с легкостью выигрывает благодаря тому, что его почерк, его стиль просто неповторимы, легко узнаваемы. Как говорит сам Кристиан – его стиль просто естественный.



От чаще всего снимает при естественном свете. В этом ему хорошо помогает применение светосильных объективов. Всё его вооружение – только лишь одна камера. Для съемки Кристиан использует любой подходящий шанс.



Во время работы Кристиан От просто-напросто наслаждается жизнью. Объектив его фотокамеры никогда не пропустит ничего из того, что происходит вокруг. Кроме всего этого, он не упускает и интересные мелочи, детали. Не ускользнут от его зоркого глаза и присутствующие на свадьбе. Деньги и слава для этого мастера фотографии далеко не самое главное. Главное – творчество и только творчество. Творчество в чистом виде.



Когда-то Кристиан От был коммерческим фотографом. Поэтому он считает, что в условиях конкуренции крайне необходимо быть специалистом самого широкого профиля. Кристиан От никогда не унывает. Ведь он считает себя летописцем счастья. Поистине он фотохроникер радости! Для достижения своей цели он использует любую возможность. Кристиан хочет, чтобы свадьба в жизни тех, кого он снимает, осталась в их памяти самым запоминаемым и счастливым моментом.



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Свадебные фотографии Кристиана Ота всегда выглядет очень живыми, естественными. Происходит это благодаря острому, свежему взгляду мастера на происходящее вокруг его. Важен тут так же и творческий подход к делу. Всё происходящие события, люди, атмосфера праздника – зрителю видится именно такими, какими их видит настоящий мастер своего дела, один из самых лучших свадебных фотографов мира нашего времени Кристиан От.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ещё совсем недавно фотографов, которые специализировались на съемке свадебных церемоний, особо не уважали. Лишь недавно общество стало признавать талант этих мастеров. И действительно – не уважать их и не считать мастерами стало уже просто невозможным. Ведь только один человек, который пришел фотографировать на чью-то свадьбу, снимает и свадебный стол, и букеты цветов в руках у молодоженов, создает портреты присутствующих… Как фотограф-предметник, он снимает свадебные кольца и другие атрибуты свадебного торжества, как пейзажист – запечатлевает красоты природы, на фоне которых развиваются события. Но все же самое главное качество фотографа, снимающего свадьбы – это его талант как фоторепортера. Ведь ему необходимо запечатлеть все моменты, все детали свадебной церемонии. А это ох как непросто! Многое нужно предвидеть, предчувствовать заранее и нажать на спусковую кнопку фотокамеры не до и не после, а в самый нужный момент, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство Короче, сегодня свадебные фотографы снимают, выходя намного шире за тот круг своих обязанностей, который был очерчен всего лишь несколько лет назад. И в этой сфере фотографического искусства стало появляться все больше и больше известных мастеров. И, конечно же, среди них, работающих в наше время, общество выделило самых влиятельных, самых талантливых свадебных фотографов мира. Сегодня мы расскажем, пожалуй. о самом лучшем из них. Это – Кристиан От.Многие коллеги и теоретики называют Кристиана Ота везунчиком. Его считают одним из немногих, кому фотографирование свадебных церемоний подарила абсолютно все, о чем только может мечтать по настоящему творческий человек, настоящий художник, творческая личность. Кристиан – поистине баловень судьбы. Это фотограф. которого все боготворят за то, что он способен запечатлеть в своих фотографиях сочетание благородства традиций, простоты реальной жизни и поистине остроты эмоций, которые обуревают людей в самый, пожалуй, знаменательный день их жизни – в день свадьбы.Кристиан От никогда не отчаивается и никогда не сдается. Конкуренцию у своих коллег по творческому цеху он с легкостью выигрывает благодаря тому, что его почерк, его стиль просто неповторимы, легко узнаваемы. Как говорит сам Кристиан – его стиль просто естественный.От чаще всего снимает при естественном свете. В этом ему хорошо помогает применение светосильных объективов. Всё его вооружение – только лишь одна камера. Для съемки Кристиан использует любой подходящий шанс.Во время работы Кристиан От просто-напросто наслаждается жизнью. Объектив его фотокамеры никогда не пропустит ничего из того, что происходит вокруг. Кроме всего этого, он не упускает и интересные мелочи, детали. Не ускользнут от его зоркого глаза и присутствующие на свадьбе. Деньги и слава для этого мастера фотографии далеко не самое главное. Главное – творчество и только творчество. Творчество в чистом виде.Когда-то Кристиан От был коммерческим фотографом. Поэтому он считает, что в условиях конкуренции крайне необходимо быть специалистом самого широкого профиля. Кристиан От никогда не унывает. Ведь он считает себя летописцем счастья. Поистине он фотохроникер радости! Для достижения своей цели он использует любую возможность. Кристиан хочет, чтобы свадьба в жизни тех, кого он снимает, осталась в их памяти самым запоминаемым и счастливым моментом.Свадебные фотографии Кристиана Ота всегда выглядет очень живыми, естественными. Происходит это благодаря острому, свежему взгляду мастера на происходящее вокруг его. Важен тут так же и творческий подход к делу. Всё происходящие события, люди, атмосфера праздника – зрителю видится именно такими, какими их видит настоящий мастер своего дела, один из самых лучших свадебных фотографов мира нашего времени Кристиан От.



