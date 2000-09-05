Раздел: Фоторепортажи
Необычные снимки одного из лучших в мире свадебных фотографов. Фото
Свадебные снимки могут быть не скучными.
Ещё совсем недавно фотографов, которые специализировались на съемке свадебных церемоний, особо не уважали. Лишь недавно общество стало признавать талант этих мастеров. И действительно – не уважать их и не считать мастерами стало уже просто невозможным. Ведь только один человек, который пришел фотографировать на чью-то свадьбу, снимает и свадебный стол, и букеты цветов в руках у молодоженов, создает портреты присутствующих… Как фотограф-предметник, он снимает свадебные кольца и другие атрибуты свадебного торжества, как пейзажист – запечатлевает красоты природы, на фоне которых развиваются события. Но все же самое главное качество фотографа, снимающего свадьбы – это его талант как фоторепортера. Ведь ему необходимо запечатлеть все моменты, все детали свадебной церемонии. А это ох как непросто! Многое нужно предвидеть, предчувствовать заранее и нажать на спусковую кнопку фотокамеры не до и не после, а в самый нужный момент, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Короче, сегодня свадебные фотографы снимают, выходя намного шире за тот круг своих обязанностей, который был очерчен всего лишь несколько лет назад. И в этой сфере фотографического искусства стало появляться все больше и больше известных мастеров. И, конечно же, среди них, работающих в наше время, общество выделило самых влиятельных, самых талантливых свадебных фотографов мира. Сегодня мы расскажем, пожалуй. о самом лучшем из них. Это – Кристиан От.
Многие коллеги и теоретики называют Кристиана Ота везунчиком. Его считают одним из немногих, кому фотографирование свадебных церемоний подарила абсолютно все, о чем только может мечтать по настоящему творческий человек, настоящий художник, творческая личность. Кристиан – поистине баловень судьбы. Это фотограф. которого все боготворят за то, что он способен запечатлеть в своих фотографиях сочетание благородства традиций, простоты реальной жизни и поистине остроты эмоций, которые обуревают людей в самый, пожалуй, знаменательный день их жизни – в день свадьбы.
Кристиан От никогда не отчаивается и никогда не сдается. Конкуренцию у своих коллег по творческому цеху он с легкостью выигрывает благодаря тому, что его почерк, его стиль просто неповторимы, легко узнаваемы. Как говорит сам Кристиан – его стиль просто естественный.
От чаще всего снимает при естественном свете. В этом ему хорошо помогает применение светосильных объективов. Всё его вооружение – только лишь одна камера. Для съемки Кристиан использует любой подходящий шанс.
Во время работы Кристиан От просто-напросто наслаждается жизнью. Объектив его фотокамеры никогда не пропустит ничего из того, что происходит вокруг. Кроме всего этого, он не упускает и интересные мелочи, детали. Не ускользнут от его зоркого глаза и присутствующие на свадьбе. Деньги и слава для этого мастера фотографии далеко не самое главное. Главное – творчество и только творчество. Творчество в чистом виде.
Когда-то Кристиан От был коммерческим фотографом. Поэтому он считает, что в условиях конкуренции крайне необходимо быть специалистом самого широкого профиля. Кристиан От никогда не унывает. Ведь он считает себя летописцем счастья. Поистине он фотохроникер радости! Для достижения своей цели он использует любую возможность. Кристиан хочет, чтобы свадьба в жизни тех, кого он снимает, осталась в их памяти самым запоминаемым и счастливым моментом.
Читайте также: Фестиваль «Burning Man 2018» в ярких снимках. Фото
Свадебные фотографии Кристиана Ота всегда выглядет очень живыми, естественными. Происходит это благодаря острому, свежему взгляду мастера на происходящее вокруг его. Важен тут так же и творческий подход к делу. Всё происходящие события, люди, атмосфера праздника – зрителю видится именно такими, какими их видит настоящий мастер своего дела, один из самых лучших свадебных фотографов мира нашего времени Кристиан От.
Ещё совсем недавно фотографов, которые специализировались на съемке свадебных церемоний, особо не уважали. Лишь недавно общество стало признавать талант этих мастеров. И действительно – не уважать их и не считать мастерами стало уже просто невозможным. Ведь только один человек, который пришел фотографировать на чью-то свадьбу, снимает и свадебный стол, и букеты цветов в руках у молодоженов, создает портреты присутствующих… Как фотограф-предметник, он снимает свадебные кольца и другие атрибуты свадебного торжества, как пейзажист – запечатлевает красоты природы, на фоне которых развиваются события. Но все же самое главное качество фотографа, снимающего свадьбы – это его талант как фоторепортера. Ведь ему необходимо запечатлеть все моменты, все детали свадебной церемонии. А это ох как непросто! Многое нужно предвидеть, предчувствовать заранее и нажать на спусковую кнопку фотокамеры не до и не после, а в самый нужный момент, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Короче, сегодня свадебные фотографы снимают, выходя намного шире за тот круг своих обязанностей, который был очерчен всего лишь несколько лет назад. И в этой сфере фотографического искусства стало появляться все больше и больше известных мастеров. И, конечно же, среди них, работающих в наше время, общество выделило самых влиятельных, самых талантливых свадебных фотографов мира. Сегодня мы расскажем, пожалуй. о самом лучшем из них. Это – Кристиан От.
Многие коллеги и теоретики называют Кристиана Ота везунчиком. Его считают одним из немногих, кому фотографирование свадебных церемоний подарила абсолютно все, о чем только может мечтать по настоящему творческий человек, настоящий художник, творческая личность. Кристиан – поистине баловень судьбы. Это фотограф. которого все боготворят за то, что он способен запечатлеть в своих фотографиях сочетание благородства традиций, простоты реальной жизни и поистине остроты эмоций, которые обуревают людей в самый, пожалуй, знаменательный день их жизни – в день свадьбы.
Кристиан От никогда не отчаивается и никогда не сдается. Конкуренцию у своих коллег по творческому цеху он с легкостью выигрывает благодаря тому, что его почерк, его стиль просто неповторимы, легко узнаваемы. Как говорит сам Кристиан – его стиль просто естественный.
От чаще всего снимает при естественном свете. В этом ему хорошо помогает применение светосильных объективов. Всё его вооружение – только лишь одна камера. Для съемки Кристиан использует любой подходящий шанс.
Во время работы Кристиан От просто-напросто наслаждается жизнью. Объектив его фотокамеры никогда не пропустит ничего из того, что происходит вокруг. Кроме всего этого, он не упускает и интересные мелочи, детали. Не ускользнут от его зоркого глаза и присутствующие на свадьбе. Деньги и слава для этого мастера фотографии далеко не самое главное. Главное – творчество и только творчество. Творчество в чистом виде.
Когда-то Кристиан От был коммерческим фотографом. Поэтому он считает, что в условиях конкуренции крайне необходимо быть специалистом самого широкого профиля. Кристиан От никогда не унывает. Ведь он считает себя летописцем счастья. Поистине он фотохроникер радости! Для достижения своей цели он использует любую возможность. Кристиан хочет, чтобы свадьба в жизни тех, кого он снимает, осталась в их памяти самым запоминаемым и счастливым моментом.
Читайте также: Фестиваль «Burning Man 2018» в ярких снимках. Фото
Свадебные фотографии Кристиана Ота всегда выглядет очень живыми, естественными. Происходит это благодаря острому, свежему взгляду мастера на происходящее вокруг его. Важен тут так же и творческий подход к делу. Всё происходящие события, люди, атмосфера праздника – зрителю видится именно такими, какими их видит настоящий мастер своего дела, один из самых лучших свадебных фотографов мира нашего времени Кристиан От.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1888
0
Также советуем посмотреть
- Проделки детей, которые не могут усидеть на месте
- Свежая подборка забавных строительных ляпов
- В России назвали причину задержания украинцев в Крыму
- В Украине завели дела на немецких депутатов, побывавших в Крыму
- Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело
- Уморительные комментарии, способные помочь справиться с осенней хандрой
- Украина сделала крупный взнос в Совет Европы
- Забавный фотопроект: собаки, ставшие «копиями» своих хозяев
- Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
- И смех, и грех: мужчина не удержался и угнал катафалк с телом усопшего
- Кремлівські люблять гидити на все українське
- Российский депутат насмешил рассказом о «ликвидированном Киви»
- Минобороны озвучило потери ВСУ на Донбассе с начала года
- Три звездных дня Александра Захарченко
- ФСБ развеселила спецоперацией по уничтожению яблок
- С Австралией перепутал: на севере Австрии гулял кенгуру
- Люди бегут из Крыма из-за экокатастрофы
- Враждебные медиа: дело вовсе не в персоналиях
- Передовые позиции боевиков усиливают снайперами, - разведка
- Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочки
- Что имеем на сегодня из предвыборных новостей
- В Черкассах произошел крупный разлив ртути
- Директор детсада «порадовала» воспитанников танцем на шесте
- О «популярности» Захарченко и «ДНР»
- Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе
- Пользователи Сети отыскали неожиданного «двойника» Путина
- Відновлення зруйнованої інфраструктури ляже на плечі України
- Похороны Захарченко охраняли не менее 100 вооруженных боевиков
- Киевлян развеселил огурец, который пытались продать под видом авокадо
- Что может спасти бюджет Украины
Оставьте свой комментарий